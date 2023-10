Trupurile a 40 de bebeluși decapitați, găsite în kibutzurile israeliene după un masacru Hamas (VIDEO)

Israelul a arătat lumii trupurile a 40 de bebeluși israelieni, uciși de teroriștii Hamas, găsiți în kibutzurile israeliene după un masacru.

Israelul a adus jurnalişti occidentali la un loc unde se aflau cadavrele unor copii evrei decapitați în Kfar Aza.

Potrivit i24 TV, 200 de israelieni au fost găsiți uciși în kibbutz-ul Kfar Aza, care a fost distrus de Hamas.

„Nu este un război”, a declarat reporterilor generalul Itai Veruv, șeful Comandamentului de adâncime al IDF. „Nu este un câmp de luptă. Vedeți bebelușii, mamele, tații în dormitoarele lor, în camerele lor de protecție și cum îi ucid teroriștii. Nu este un război… este un masacru.”

