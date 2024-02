Turiștii plătesc bilete la prețuri mult mai mari decât inflația / Afectate sunt și zborurile rezervate în avans

Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa a declarat marți, 14 noiembrie, că tarifele aeriene în Europa cresc „mult peste inflație”. ACI a respins declarațiile grupului de lobby al companiilor aeriene IATA.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) este formată din 300 de companii aeriene și a declarat că tarifele aeriene au crescut sub rata inflației, dar taxele percepute de operatorii aeroportuari au crescut peste aceasta.

„În timp ce IATA afirmă că tarifele aeriene în Europa au crescut doar cu +16% începând cu luna iunie a acestui an, comparativ cu 2019, datele independente și autorizate de la RDC arată că o astfel de creștere se situează de fapt la +38% în lunile de vârf ale verii”. a declarat IATA.

Și în luna octombrie tendința de creștere a continuat, tarifele fiind mai mari cu aproximativ 47% decât când au fost .

Companiile aeriene au indicat presiunile inflaționiste în ceea ce le cer consumatorilor și a fost totodată și capabile să exercite o putere în stabilirea prețurilor datorită ofertei și capacității disciplinei.

„Bravo lor! În schimb, multe aeroporturi nu au reușit încă să reflectă presiunile inflaționiste în tarifele de utilizare, iar autoritățile de reglementare adesea nu țin cont de aceste presiuni și de modul în care datoriile acumulate în perioada pandemiei, și care le afectează capacitățile de investiții”, a spus Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, scrie .

📢 PRESS RELEASE: today rebutted claims made by that the increase in air fares in Europe is well below inflation while airport charges would have increased much above it.

Read the full statement🔗

— ACI EUROPE (@ACI_EUROPE)