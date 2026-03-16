B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » (VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor

(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor

Flavia Codreanu
16 mart. 2026, 20:22
sursa foto: X/NEXTA
Cuprins
  1. Care este istoria acestui turn medieval
  2. În ultimii ani au avut loc accidente similare

Un turn medieval al Castelului Escalona, situat în Toledo, s-a prăbușit sâmbătă dimineața, provocând panică în rândul turiștilor aflați la fața locului în Spania.

Care este istoria acestui turn medieval

Momentul prăbușirii a fost surprins pe cameră, iar în imaginile filmate se observă cum bucăți mari din structură cad și lovesc mașinile parcate în apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Castelul Escalona a fost construit în secolul al XV-lea pe ruinele unei fortărețe și este un simbol important al istoriei spaniole. Deși arhitectura sa atrage anual numeroși vizitatori, structura deteriorată și ploile abundente din ultima perioadă au slăbit zidurile, ducând la prăbușirea acestuia. Garda Civilă și oficialii Primăriei au intervenit imediat, au izolat zona pentru investigații și au suspendat temporar activitățile turistice pentru a preveni alte pericole, scrie Daily Mail.

„Dacă nu ar fi fost cumpărat de un proprietar privat în anii 70, când mai rămăseseră în picioare doar o parte din fațadă și câteva ziduri, și reconstruit pentru a fi folosit ca a doua locuință, astăzi probabil nu ar mai fi existat nimic de vizitat”, precizează un utilizator pe TripAdvisor.

În ultimii ani au avut loc accidente similare

Prăbușirea zidurilor din Spania aduce în aminte un alt eveniment tragic petrecut pe 3 noiembrie 2025 în Roma. Atunci, o parte din turnul Torre dei Conti, situat lângă Forurile Imperiale, s-a prăbușit peste doi muncitori români care lucrau în zonă. Din păcate, în acel incident, unul dintre români și-a pierdut viața sub dărâmături. Astfel de evenimente trag la răspundere autoritățile cu privire la starea de degradare a monumentelor istorice.

Tags:
