Ucraina a atacat cu drone rafinăria de petrol Volgograd, cea mai mare rafinărie din sudul Rusiei (FOTO, VIDEO)

Două drone ucrainene de atac au lovit sâmbătă cea mai mare rafinărie petrolieră din sudul Rusiei, a declarat pentru o sursă de la Kiev, care a oferit detalii despre cel mai recent atac dintr-o serie de operații cu rază lungă de acțiune care au vizat instalațiile petroliere rusești.

Autoritățile locale din Rusia spuneau anterior că la rafinăria Volgograd s-a produs un incendiu după un atac cu dronă, dar că flăcările au fost lichidate între timp. Lukoil, producătorul de petrol care deține rafinăria, a precizat ulterior că uzina funcționează normal.

Sursa de la Kiev susține că a fost vorba despre o operațiune a serviciului ucrainean de securitate, SBU, și că aceasta a lovit unitatea de procesară primară, fără de care rafinăria ar putea pierde o capacitate semnificativă de producție.

Another deep strike by Ukraine in its campaign to undermine the funding for Putin’s global terror coalition.

500km from the nearest Ukrainian soldier, the Volgograd Lukoil refinery is toast.

