Ucraina a bombardat o bază rusească nu departe de centrala de la Zaporojie

Armata ucraineană a bombardat vineri o bază rusească din Enerhodar (sud), aproape de centrala nucleară Zaporojie. Autoritățiled e la Kiev acuză Rusia că a mutat armamentul înainte de inspecția echipei Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

„În localitățile Herson și Enerhodar, lovituri precise ale trupelor noastre au distrus trei sisteme de artilerie inamice, precum și un depozit de muniții”, ucigând mulți soldați ruși, a declarat armata ucraineană într-un comunicat.

