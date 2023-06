Ucraina a pierdut 16 vehicule blindate Bradley de fabricație americană, dar forțele Kievului continuă să câștige teritoriu

O imagine statică luată dintr-un videoclip furnizat de serviciul de presă al Ministerului rus al Apărării pe 10 iunie arată tancuri germane „Leopard-2A6” și americane BMP M2 „Bradley” distruse în luptă în regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei, scrie .

Ucraina a pierdut 16 vehicule blindate furnizate de SUA în ultimele zile, potrivit analizei de informații cu sursă deschisă, în timp ce armata țării a anunțat că forțele sale au capturat trei sate într-o ofensivă în regiunea Donețk.

Cele 16 vehicule de luptă ale infanteriei americane Bradley, fie distruse, fie avariate și abandonate în ultimele zile, reprezintă aproape 15% din cele 109 pe care Washington le-a dat Kievului, conform lui Jakub Janovsky de la site-ul olandez de informații cu sursă deschisă Oryx, care strânge dovezi vizuale despre Pierderile de echipamente militare în Ucraina de la începutul invaziei Rusiei la 24 februarie 2022.

Vehiculul de luptă Bradley, care se mișcă pe șenile mai degrabă decât pe roți, poate ține aproximativ 10 trupe și este folosit pentru a transporta personalul în luptă în timp ce oferă foc de sprijin.

Când primul lot de peste 60 de Bradley a fost trimis în Ucraina la sfârșitul lunii ianuarie, locotenent-colonelul armatei americane Rebecca D’Angelo, comandantul Batalionului 841 de transport al armatei, a declarat că vehiculele blindate vor fi importante pentru operațiunile ofensive ale Kievului.

„Sperăm că acest lucru le va spori capacitățile de a avansa pe câmpul de luptă și de a recâștiga terenul pierdut, având echipamente care se potrivesc sau depășesc ceea ce au rușii”, a spus D’Angelo într-un raport al Armatei SUA.

Dar când Washingtonul a anunțat în ianuarie că va livra Ucrainei Bradley, analistul militar CNN James „Spider” Marks, un general în retragere, a spus că cei de la Bradley vor avea nevoie de combinația potrivită de alte abilități, inclusiv sprijin aerian, artilerie cu rază lungă de acțiune și informații incisive.

„O singură piesă de echipament precum Bradleys este minunată, dar trebuie utilizată împreună cu toți ceilalți factori de sprijin”, a spus el la acea vreme.

Sprijinul aerian este un element de care armata ucraineană duce lipsă, deși se așteaptă ca forțele de la Kiev să obțină avioane de luptă multirol F-16 de la aliații occidentali în viitor.

Ukrainian forces abandoned one Leopard 2A6, four M2 Bradleys (three of which damaged) and one BMR-2 Mine-Clearing Tank during an attack in the Zaporizhzia Region.

— Oryx (@oryxspioenkop)