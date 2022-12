Ucraina în alertă: Rusia continuă dislocarea de trupe și avioane în Belarus. Se așteaptă „o mare ofensivă” din ianuarie

Aceste redislocări de tehnică pot reprezenta un indiciu pentru pregătirea de către trupele ruse a unor acțiuni de amploare cu întrebuințarea aviației. Nu este exclus ca acestea să facă parte dintr-o ofensivă la scară largă a Forțelor Armate ale Federației Ruse în Ucraina.

At least 60 more units of Russian military equipment have been transferred to Belarus: Ural trucks, infantry fighting vehicles, fuel trucks.

According to our information, two more echelons with Russian military equipment arrived in Belarus in the past few days.

1/7

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp)