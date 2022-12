Ucraina susține că a testat cu succes o dronă de atac cu o rază de acțiune de 1.000 de kilometri (FOTO)

Unul dintre cele mai mari conglomerate din industria ucraineană de armament, Ukroboronprom, a transmis că a finalizat mai multe testări cu succes ale unei drone de atac cu o rază de acțiune de 1.000 de kilometri, notează , preluat de .

„Până astăzi au fost completate mai multe stadii ale unor testări cu succes. În conformitate cu instrucțiunile Statului Major General al , trecem stadiul testării echipamentelor de blocare a sistemelor de război electronic”, a transmis duminică Natalia Sad, purtătoarea de cuvânt a Ukroboronprom.

„După ce testăm cu succes drona sub influența echipamentelor de război electronic sperăm să putem să o testăm în condiții de luptă. Am promis să facem asta până la sfârșitul anului și încercăm să ne respectăm această promisiune”, a adăugat aceasta.

De asemenea, după , pe 17 octombrie Ukroboronprom a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu ceea ce pare structura metalică a prototipului dronei, scriind „rază: 1.000 de kilometri, încărcătură explozivă: 75 de kilograme. Dezvoltarea este finalizată”.

În condițiile în care drona va avea într-adevăr o rază de acțiune de 1.000 de kilometri, aceasta ar putea fi folosită pentru lovituri împotriva inclusiv a Moscovei, putând ataca totodată ținte din regiunile Kazan și Samara.

Reported range (1,000 km) of Ukrainian strike done said to have been successfully tested. Has 75 kg warhead. (Center at Vasylkiv airbase south of Kyiv. Could reach as far a Kazan and Samara if launched from further east).

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald)