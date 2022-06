Ucrainenii au modernizat o mitralieră ușoară din 1927 pentru a lupta în războiul provocat de armata rusă

În ultima perioada, Ucraina a primit tot mai multe arme de la țările occidentale ca ajutor pentru a lupta în război, însă cu toate acestea, soldații ucraineni tot nu au suficiente arme. Soldații din armata din Ucraina au ajuns să folosească mitraliere din anul 1927, pe care au fost montate un sistem optic modern și un amortizor.

Videoclipul a fost postat pe Twitter de Ukraine Weapons Tracker. Contul este menit să urmărească desfășurarea invaziei ruse în Ucraina în ceea ce privește armamentul folosit de cele două părți care se află în război.

„Ce se întâmplă când arme de dinainte de al Doilea Război Mondial întâlnesc oameni inventivi: se antrenează cu o mitralieră ușoară DP-27 de epocă, căreia i s-au adăugat optice și un amortizor”, scrie sursa citată în postarea cu videoclipul în care se vede mitraliera.

: What happens when pre-WW2 weapons meet inventive people: Ukrainian forces training with a vintage DP-27 light machine gun that has had optics and a suppressor added.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)