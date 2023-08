Ucrainenii nu au mulțumit și României pentru ajutorul acordat în războiul cu Rusia / Lista țărilor care au fost apreciate cu ocazia Zilei Independenței

România nu este pe lista țărilor cărora Ucraina le-a mulțumit pentru ajutorul oferit în războiul cu Rusia. Țara aflată în război a inițiat o campanie pe contul de Twitter al ministerului ucrainean al Apărării, cu prilejul Zilei Independenței.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au evitat să ofere public date referitoare la posibilul ajutor militar pe care țara noastră l-a acordat Kievului.

„Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, am inițiat un maraton de mulțumiri pentru prietenii și partenerii care au ajutat țara noastră”, arată un comunicat postat pe contul de X (fostul Twitter) al ministerului ucrainean al Apărării. „Poporul ucrainean va fi mereu recunoscător pentru acest sprijin”.



On the occasion of Ukraine’s Independence Day, we initiated a marathon of gratitude for the friends and partners who came to the aid of our country. The people of Ukraine will always be grateful for this outpouring of support.

