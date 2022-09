Unii bărbați ucrainieni din fug pentru a evita o eventuală recrutare forțată în armata Moscovei, arată .

Nu te întreabă dacă vrei sau nu. Te obligă să te înrolezi

„Deja recrutează acolo tineri între 18 și 35 de ani”, a declarat un bărbat cu părul cărunt în fața unui șir de mașini în apropierea unui punct de control al armatei ucrainene. „Nu te întreabă dacă vrei sau nu. Te obligă să te înrolezi”.

Bărbații călătoresc în calitate de persoane strămutate în interiorul țării (IDP) către orașul Zaporojie, situat în treimea nordică a regiunii și aflat sub control ucrainean.

„Eu am 50 de ani, Valery are 59 de ani. Astăzi îi recrutează doar pe cei sub 35 de ani, dar mâine vor fi recrutați și cei de 50”, a declarat un alt bărbat. „Îi vor obliga pe toți să lupte în acest război. Dar noi nu vom lupta împotriva Ucrainei, suntem patrioți”.

Oleg Buryak conduce administrația militară a orașului Zaporizhzhia. V a făcut parte în ultima vreme din rutina sa zilnică.

„Niciodată nu au fost atât de multe bombardamente zilnice ca acum”, a spus el. „De ce vor să ne sperie? Pentru noi este clar: referendumul lor nu înseamnă nimic, indiferent de rezultatul pe care îl prezintă.”