Un simptom aparent banal i-a schimbat complet viața unui adolescent care a ales să-l ignore prea mult timp. Mulți oameni trec cu vederea astfel de semne, crezând că sunt probleme minore, trecătoare. În realitate, chiar și cele mai mici simptome pot ascunde , uneori cu urmări dramatice. Pentru acest tânăr, ceea ce părea o neplăcere trecătoare s-a dovedit a fi o boală rară și periculoasă.

Cât de periculos poate fi un simptom aparent banal

Un adolescent din Portugalia a ignorat mâncărimile persistente din tălpi și palme, crezând că este doar o iritație trecătoare. Timp de aproape două luni, disconfortul s-a accentuat, transformându-se într-un simptom tot mai greu de ignorat și mai deranjant.

Inițial, tânărul a folosit o simplă , convins că problema se va rezolva rapid fără intervenția unui medic specialist. „Am mers la medicul de familie și a spus că nu este ceva serios, însă a dorit să fac analize”, a spus tânărul, potrivit .

Câteva zile mai târziu, în drum spre școală, băiatul a simțit dureri abdominale intense care l-au obligat să se oprească brusc. Acela a fost momentul în care a realizat că mâncărimile erau de fapt un semnal serios al unei boli ascunse.

Ce diagnostic neașteptat au descoperit medicii în cazul tânărului

În cele din urmă, adolescentul a ajuns din nou la spital, după ce durerile au devenit tot mai puternice și persistente. Acolo, medicii i-au pus un diagnostic neașteptat și extrem de serios pentru vârsta lui. Tânărul suferea de colestază intrahepatică familială progresivă, o boală genetică rară care afectează funcționarea normală a ficatului.

Din cauza acestei afecțiuni, nu mai poate secreta bila, care se acumulează și provoacă leziuni interne severe. Netratată, această boală poate evolua rapid către insuficiență hepatică, punând în pericol viața pacientului. După diagnostic, tânărul a început un tratament medicamentos care i-a ameliorat starea și i-a salvat viața.