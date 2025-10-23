B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat

Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 20:59
Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de periculos poate fi un simptom aparent banal
  2. Ce diagnostic neașteptat au descoperit medicii în cazul tânărului

Un simptom aparent banal i-a schimbat complet viața unui adolescent care a ales să-l ignore prea mult timp. Mulți oameni trec cu vederea astfel de semne, crezând că sunt probleme minore, trecătoare. În realitate, chiar și cele mai mici simptome pot ascunde afecțiuni grave, uneori cu urmări dramatice. Pentru acest tânăr, ceea ce părea o neplăcere trecătoare s-a dovedit a fi o boală rară și periculoasă.

Cât de periculos poate fi un simptom aparent banal

Un adolescent din Portugalia a ignorat mâncărimile persistente din tălpi și palme, crezând că este doar o iritație trecătoare. Timp de aproape două luni, disconfortul s-a accentuat, transformându-se într-un simptom tot mai greu de ignorat și mai deranjant.

Inițial, tânărul a folosit o simplă cremă, convins că problema se va rezolva rapid fără intervenția unui medic specialist. „Am mers la medicul de familie și a spus că nu este ceva serios, însă a dorit să fac analize”, a spus tânărul, potrivit msn.com.

Câteva zile mai târziu, în drum spre școală, băiatul a simțit dureri abdominale intense care l-au obligat să se oprească brusc. Acela a fost momentul în care a realizat că mâncărimile erau de fapt un semnal serios al unei boli ascunse.

Ce diagnostic neașteptat au descoperit medicii în cazul tânărului

În cele din urmă, adolescentul a ajuns din nou la spital, după ce durerile au devenit tot mai puternice și persistente. Acolo, medicii i-au pus un diagnostic neașteptat și extrem de serios pentru vârsta lui. Tânărul suferea de colestază intrahepatică familială progresivă, o boală genetică rară care afectează funcționarea normală a ficatului.

Din cauza acestei afecțiuni, ficatul nu mai poate secreta bila, care se acumulează și provoacă leziuni interne severe. Netratată, această boală poate evolua rapid către insuficiență hepatică, punând în pericol viața pacientului. După diagnostic, tânărul a început un tratament medicamentos care i-a ameliorat starea și i-a salvat viața.

Tags:
Citește și...
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Externe
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Externe
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Externe
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Externe
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Externe
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Externe
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Externe
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Externe
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Externe
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Ultima oră
21:08 - Pensiile magistraților, pretext pentru promovarea impozitării progresive. Cum folosește ministrul Muncii subiectul în interesul PSD
21:05 - Filmarea care îngheață România. Au apărut imagini video cu momentul în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda, după luni de apeluri ignorate de autorități (VIDEO)
21:01 - De ce nu ar trebui să-ți schimbi locul în avion înainte de decolare. Ce spune un pilot despre importanța locurilor din avion
20:28 - Cum riști să devii vedetă fără să vrei: Toaleta inteligentă din Timișoara, care a costat 100.000 de euro, se deschide singură, din greșeală (VIDEO)
20:26 - Cea mai călduroasă vară din istorie a făcut 4.500 de victime în România. Țara noastră, în top 5 european
20:11 - Foc și fum dens în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Ce măsuri au fost luate pentru protecția populației (VIDEO)
20:08 - Bătaie de joc la adresa bolnavilor. Guvernul a mai pus 6 lei la plafonul pentru rețete compensate. Cum sunt cheltuiți cei 10% impuși pensionarilor. la CASS?
19:47 - O comună din Satu Mare a cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe o pistă de biciclete. Nimeni nu știe cine va merge pe ea
19:39 - Încă un „miracol” pe TikTok: “Flavia Groșan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei”. Clipul a devenit viral
19:21 - CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem