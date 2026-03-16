Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT

Flavia Codreanu
16 mart. 2026, 22:16
sursa foto: Facebook/ Paul Steven Conyngham

Un australian și-a tratat câinele bolnav de cancer cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce a dezvoltat, împreună cu cercetătorii, un vaccin personalizat pe bază de mRNA care a redus majoritatea tumorilor.

Cum a folosit un australian ChatGPT pentru a găsi tratamentul pentru cancer

Paul Conyngham a aflat în 2024 că animalul său, Rosie, are cancer, iar după ce a încercat chimioterapia și intervențiile chirurgicale fără succes, a decis să apeleze la tehnologia modernă.

ChatGPT i-a sugerat lui Conyngham imunoterapia și l-a îndrumat către Centrul Ramaciotti pentru Genomică de la Universitatea New South Wales (UNSW). Deși nu are pregătire medicală, acesta este inginer în electronică și calculatoare. După ce a contactat universitatea, el i-a convins pe cercetători să îl ajute și a plătit pentru secvențierea genomică a lui Rosie, începând apoi să analizeze ADN-ul câinelui.

„Am mers la ChatGPT și am elaborat un plan despre comment să fac asta”, a declarat proprietarul.

Cum a fost creat vaccinul

Conyngham a folosit și AlphaFold, un instrument de inteligență artificială dezvoltat de Google DeepMind, pentru a identifica proteine mutate care ar putea fi ținte pentru tratament. În cele din urmă, directorul RNA, a folosit datele obținute pentru a dezvolta un vaccin mRNA personalizat în mai puțin de două luni. Rezultatul este unul istoric, fiind prima dată când o astfel de tehnologie este folosită pentru un patruped.

„Suntem încă la frontiera imunoterapiilor oncologice – iar în final vom folosi aceste descoperiri pentru a ajuta oamenii. Ceea ce ne arată Rosie este că medicina personalizată poate fi foarte eficientă și realizată rapid cu tehnologia mRNA”

Ce rezultate a avut  tratamentul început

Rosie a primit vaccinul în decembrie și un rapel în februarie, iar majoritatea tumorilor s-au micșorat, starea ei de sănătate îmbunătățindu-se. Cercetătorii spun însă că nu este complet vindecată, dar tratamentul i-a oferit mai mult timp. Povestea lui Rosie i-a surprins pe mulți din lumea tehnologiei și a evidențiat potențialul inteligenței artificiale, scrie Adevărul.

Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
