Un autobuz a intrat „deliberat” într-o grădiniță din Canada. Doi copii au murit și alți șase au fost duși la spital (FOTO)

Un autobuz din sistemul municipal de transport a intrat într-o grădiniță din orașul canadian Laval, aflat în apropiere de Montreal, într-un incident soldat cu moartea a doi copii și cu rănirea altor șase, potrivit .

Șoferul autobuzului, un angajat în vârstă de 51 de ani al sistemului de transport public din Laval, a fost arestat pentru omucidere și conducere nesăbuită, a anunțat poliția.

„Credem că este deliberat, dar nu știm motivul”, a declarat șeful poliției din Laval, Pierre Brochet.

Primarul orășelului, Stephane Boyer, a precizat că șoferul lucra pentru Societatea de transport din Laval de 10 ani și nu are incidente la dosar.

: Two children have tragically lost their lives after a bus was crashed into a daycare in Laval. We send our deepest condolences to the victims' families.

Cei șase copii care au fost transportați la spital nu sunt în situații care să le amenințe viața, a menționat poliția.

Oamenii legii nu au oferit detalii despre vârstele victimelor, însă la acea grădiniță merg în jur de 80 de copii cu vârste mai mici de 5 ani, potrivit Canadian Broadcasting Corp.

Poliția a demarcat un perimetru în jurul clădirii, iar părinții care veneau speriați spre grădiniță au fost direcționați către o școală primară din apropiere. Au fost aliniate zeci de vechicule ale poliției și serviciilor de urgență pentru a bloca drumul ce duce spre grădiniță.

: FIVE people are injured after a bus crashed into a daycare in Laval with some reports saying it may have been ON PURPOSE.

— Canada Proud (@WeAreCanProud)