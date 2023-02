Un avion pentru stingerea incendiilor, prăbușit în Australia / Președintele Shire: „Sper că piloții nu sunt răniți prea grav”

Un avion Boeing pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit în vestul Australiei, iar piloții acestuia au ajuns la spital. Accidentul a avut loc în Parcul Național Fitzgerald River, la aproximativ 450 de kilometri sud-est de orașul Perth.

Avionul decolase de pe aeroportul Busselton-Margaret River pentru a interveni la un incendiu de vegetație din Australia de Vest.

„Cei doi piloți de la bord au fost preluați de la locul accidentului cu elicopterul și transportați la Serviciul de Sănătate Ravensthorpe”, se arată într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță a declarat că nu părea că cei doi piloți ar fi avut răni grave, potrivit .

We are following reports that a Boeing 737-300 (N619SW) has crashed during a fire fighting mission in southern Australia.

The aircraft involved belong to Coulson Aviation and is 27 years old.

According to media the pilots have been taken to hospital.

— Flightradar24 (@flightradar24)