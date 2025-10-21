O situație mai puțin obișnuită în trafic! Un bărbat, în vârstă de 90 de ani, din , a fost oprit de polițiști în timp ce se deplasa liniștit cu , în localitatea Lekunberri. Un lucru banal le-a atras atenția autorităților care a dus la o altă descoperire. Se pare că șoferul avea permisul expirat de… trei decenii.

Ce s-a întâmplat în trafic, de fapt

Bătrânul de 90 de ani circula liniștit în localitatea Lekunberri, o zonă liniștită din Spania, până a fost oprit de polițiști.

Acesta umbla cu portbagajul deschis, de aceea a atras atenția autorităților, care au cerut un control pentru a verifica dacă totul este în regulă, iar șoferul poate să conducă în condiții normale, conform 20Minutos.es, citat de Click.

Șoferul se pregătea să oprească, însă chiar atunci el a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de peretele unei clădiri din apropiere. Din fericire, viața bărbatului nu a fost pusă în pericol. Au existat doar pagube materiale, asupra vehiculului care s-a ales cu avarii.

Polițiștii au respectat procedura necesară, bărbatul s-a conformat. A predat actele cerute de autorități, iar aceștia au avut un moment de șoc. Permisul bărbatului de 90 de ani expirase din 1993, aproape trei decenii.

O abatere considerată infracțiune gravă

Șoferul de 90 de ani a evitat reînnoirea documentului, expunându-se la riscuri majore și încălcând flagrant legea. În Spania, o astfel de abatere este considerată infracțiune gravă, sancționată cu o amendă de 200 de euro, potrivit articolului 12.4 din Regulamentul General de Circulație.

Fapta sa subliniază importanța reînnoirii actelor și a respectării reglementărilor în vigoare, lucruri pe care autoritățile le reamintesc tuturor șoferilor.

Mai mult, Poliția menționează clar că persoanele cu vârste de peste 65 de ani sunt obligate să își reînnoiască permisul de conducere la fiecare cinci ani, în timp ce restul conducătorilor auto trebuie să facă acest lucru din zece în zece ani.