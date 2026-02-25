B1 Inregistrari!
Fiica lui Kim Jong Un, propulsată într-un rol-cheie în structura militară nord-coreeană. Cum este interpretată această mișcare de serviciile de informații

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 11:35
sursa foto: X/@choquei
  1. Ce rol ar avea fiica lui Kim Jong Un în aparatul militar
  2. Cum interpretează serviciile de informații această strategie
  3. Ce se știe despre identitatea și numele ei real

Informații apărute în presa sud-coreeană și internațională indică o posibilă schimbare majoră în arhitectura puterii de la Phenian. Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un ar fi început deja să joace un rol simbolic și operațional în structurile militare nord-coreene.

Ce rol ar avea fiica lui Kim Jong Un în aparatul militar

Potrivit unor surse guvernamentale de rang înalt citate de presa sud-coreeană, serviciile de informații au obținut date conform cărora fiica liderului nord-coreean ar deține funcția de „director general pentru rachete”. Evoluțiile sunt analizate în contextul celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitoresc, desfășurat la Phenian din 19 februarie.

Tânăra, despre care se estimează că are aproximativ 13 ani, apare tot mai frecvent alături de Kim Jong Un la evenimente publice și lansări de rachete. Această vizibilitate constantă a alimentat ipoteza că ar fi favorita pentru succesiune, o posibilă abatere de la tradiția dinastică masculină a familiei Kim.

Cum interpretează serviciile de informații această strategie

Analiștii sud-coreeni consideră că prezența ei la testele balistice reprezintă o manevră calculată, menită să consolideze controlul asupra armatei. Deși funcția este ocupată oficial de Jang Chang-ha, fiica liderului ar primi rapoarte directe de la generali și ar transmite instrucțiuni.

Pe 12 februarie, Serviciul Național de Informații a informat Parlamentul că se află „în etapa desemnării sale ca succesor”, menționând totodată observații privind implicarea ei în discuții politice, relatează Libertatea.

Ce se știe despre identitatea și numele ei real

Presa de stat nord-coreeană a confirmat existența fiicei lui Kim Jong Un în noiembrie 2022, numind-o „copilul iubit”, la lansarea rachetei „Hwasong-17”. Numele „Ju-ae” a fost făcut public încă din 2013 de Dennis Rodman, care a declarat: „Am ținut-o în brațe pe Ju-ae, fiica lui Kim Jong-un”.

Ulterior, fostul diplomat Ryu Hyun-woo a relatat că liderul a ales acest nume pentru ca fiica sa să fie „o fiică prețuită de toți”. Totuși, informații recente sugerează că numele ar fi fost schimbat în „Ju-hae”, o practică întâlnită anterior chiar în cazul lui Kim Jong Un, relatează The Chosun Daily și The Sun.

Surse din intelligence avertizează că o eventuală ascensiune a tinerei ar putea inaugura „începutul unei domnii și mai înfricoșătoare”. Un oficial a explicat: „Dacă ne gândim la educația și pregătirea ei pentru a face parte din elita dură a Coreei de Nord, știm de la tatăl și bunicul ei că va practica un „sport sângeros” în politică”.

Familia Kim conduce Coreea de Nord din 1948, revendicând o linie genealogică sacră, într-un sistem profund patriarhal. Deși aparițiile publice ale fiicei sugerează o pregătire atentă, influența surorii liderului, Kim Yo Jong, și vârsta relativ tânără a lui Kim Jong Un mențin incertitudinea asupra succesiunii.



