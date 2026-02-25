B1 Inregistrari!
Țara care propune permisul obligatoriu pentru trotinetele electrice. Ce motive invocă și cine se opune măsurii

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 15:31
Cuprins
  1. De ce vrea Queensland să limiteze accesul copiilor la e-mobilitate
  2. Ce recomandă comisia parlamentară și medicii
  3. Cine contestă introducerea permisului

Australia revine în prim-planul dezbaterilor internaționale printr-o propunere legislativă care vizează direct siguranța copiilor și adolescenților în trafic. După limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, autoritățile analizează acum reguli mai dure pentru e-mobilitate.

De ce vrea Queensland să limiteze accesul copiilor la e-mobilitate

Statul Queensland, al doilea ca mărime din Australia, propune interzicerea trotinetelor și bicicletelor electrice pentru copiii sub 16 ani. Inițiativa apare pe fondul creșterii numărului de accidente, statisticile indicând că, zilnic, cinci persoane ajung la spital din cauza incidentelor cu vehicule electrice ușoare. Planul legislativ prevede că adolescenții ar putea folosi aceste mijloace doar cu permis de tip learner și plata unei taxe de aproximativ o sută de dolari australieni.

Queensland nu este singurul care discută măsuri restrictive, iar guvernul din New South Wales analizează introducerea unei vârste minime, între 12 și 16 ani, pentru bicicletele electrice. Dezbaterea s-a intensificat după ce un grup de adolescenți a traversat Podul Sydney Harbour pe astfel de vehicule, potrivit The Guardian. Autoritățile consideră că lipsa unor reguli clare amplifică riscurile pentru minori și ceilalți participanți la trafic, relatează Ziare.com.

Ce recomandă comisia parlamentară și medicii

Comisia parlamentară din Queensland urmează să finalizeze mai devreme raportul privind siguranța e-mobilității, recomandând interdicții clare și introducerea unui examen online. Președintele Asociației Medicale Australiene din Queensland, Dr. Nick Yim, a avertizat că „jumătate din toate decesele provocate de scutere electrice în Australia au avut loc în Queensland”.

Medicii spun că sunt „frustrați că daunele cauzate de e-mobilitate cresc inutil stresul asupra spitalelor și serviciilor medicale deja suprasolicitate, într-o perioadă în care burnout-ul în rândul personalului medical este record”.

Cine contestă introducerea permisului

Un studiu realizat la Sunshine Coast University Hospital a identificat 176 de traumatisme pediatrice asociate scuterelor electrice, în doar doi ani. Totuși, directorul Bicycle Queensland, Andrew Demack, critică propunerea, afirmând că „nu a fost gândită deloc și există atât de multe lacune evidente”. Acesta susține că adolescenții care folosesc legal biciclete electrice „accesul la biciclete electrice le este foarte util în viața de zi cu zi”.

Raportul Departamentului de Transport arată că, în 2025, Queensland a înregistrat 307 decese în 284 de accidente, cel mai grav bilanț din ultimii 16 ani. Dintre acestea, utilizatorii de dispozitive de mobilitate personală au reprezentat doar opt decese, deși peste o sută au necesitat spitalizare.



