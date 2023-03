Un bărbat i-a cerut lui ChatGPT să ”producă cât mai mulți bani”. Afacerea pe care a generat-o a uimit pe toată lumea (VIDEO)

Un utilizator de Twitter din Marea Britanie s-a trezit cu o nouă afacere de succes după ce a cerut GPT-4 să ”producă cât mai mulți bani”.

Robotul de inteligență artificială a lansat o afacere online, evaluată la peste 15.000 de lire sterline. Un utilizator experimentat în tehnologie a decis să testeze capacitățile antreprenoriale ale inteligenței artificiale.

Utilizatorul de Twitter Jackson Fall a decis să pună la încercare GPT-4, succesorul ChatGPT, așa că i-a oferit un buget de 82 de lire sterline (100 de dolari) și o serie de instrucțiuni stricte.

The game plan:

Set up an affiliate marketing site making content around Eco Friendly / sustainable living products. It initially suggested a .com that went over budget but we landed on

We’re off to the races.

