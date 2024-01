Un bărbat primește aprecieri pe rețelele de socializare după ce a refuzat să-i ofere locul său din avion unei femei însărcinate

Într-o postare făcută pe platforma Reddit, un bărbat a ținut să relateze întâmplarea prin care a trecut, cerând utilizatorilor să-i valideze sau nu decizia de a nu oferi locul său în avion unei .

Bărbatul spune că urma să-și viziteze rudele și tocmai se îmbarcase la bordul aeronavei când a fost abordat de o altă pasageră, o femeie însărcinată care l-a rugat să facă schimb de locuri astfel încât ea să fie mai aproape de culoar și de toaleta avionului.

El a refuzat-o, explicându-i că nu i se pare corect să se mute, mai ales că își planificase și plătise rezervarea locului apropiat de culoarul avionului. Și nu a fost înduplecat să cedeze locul gravidei nici măcare la insistențele familiei sale

”Am rezervat acel loc în mod special, am plătit în plus pentru el!”

”Special am «vânat» acest loc și am plătit în plus pentru el, pentru că am anumite probleme medicale ce uneori mă obligă să merg rapid la toaletă. M-am urcat în avion și o femeie însărcinată m-a abordat și m-a rugat să îi dau ei locul meu, ca să fie mai aproape de toaletă. Era însărcinată, dar nu părea să sufere din cauza asta.

I-am înțeles situația, însă nu mi s-a părut corect să îmi ceară să mă mut, mai ales că eu am plătit suplimentar, iar ea nici măcar nu făcuse rezervare pentru un astfel de loc, în zona respectivă.

Însoțitorii de bord au refuzat să intervină și să medieze situația, chiar și atunci când femeia a început să devină extrem de insistentă.

Chiar și cei din familie mi-au zis că ar trebui să renunț, dar nu am luat în considerare asta. Eu mi-am rezervat înainte locul de lângă baie și am plătit și în plus pentru el, iar doamna a rezervat un alt loc, dar apoi a insistat să îl cedez eu. Pur și simplu, nu mi se pare corect.

Consider că în mod nedrept ea și echipajul avionului m-au abordat în loc să găsească, prin alte mijloace, o altă rezolvare a situației”, a mărturisit bărbatul, pe Reddit, potrivit .

”Un fraier avea să-i cedeze locul…”

Postarea a primit peste 15.000 de aprecieri din partea utilizatorilor rețelei Reddit.

”Ar fi trebui să-și rezerve un al loc sau să nu mai fi călătorit cu acel zbor daca locul nu mai era disponibil”, ”Mie mi se pare că a făcut-o în mod asumat, nu a catadicsit să plătească pentru locul respectiv pentru că un fraier avea să-l elibereze pentru ea. Însoțitorii de bord ar fi trebui să se implice în dispută și să o trimită imediat înapoi la locul ei”, sunt unele dintre comentarii.

”Ca o femeie care am fost gravidă și, mai mult, am fost nevoită să singură cu puștiul meu de 3 ani, țin să întăresc faptul că fiecare pasager are posibilitatea de a-și rezerva locul în avion în raport de nevoile personale. Nu era treaba nimănui să cunoască motivul pentru care ți-ai rezervat acel loc. Dacă îl cedai, urma să ți se ramburseze costul rezervării? Zero obligații să-ți fi părăsit locul, bine ai făcut!”, a comentat și o doamnă.