Un bărbat și o femeie, uciși de trăsnet, pe plajă. O a treia persoană a fost rănită, dar a supraviețuit. Momentul a fost filmat (VIDEO)

Tragedie pe o plajă din Mexic. Două persoane au fost ucise de trăsnet. În momentul tragediei, mai multe persoane se aflau pe litoralul din Aquila, doi oameni au murit, iar o a treia persoană a ajuns la spital cu răni, informează .

Autoritățile au confirmat că victimele care au decedat sunt o turistă, care a murit pe loc, și un vânzător de hamace, care a murit la spital din cauza rănilor foarte grave pe care le avea pe corp.

Cea de-a treia victimă s-a ales doar cu răni pe corp, și, din fericire, a supraviețuit.

Momentul în care a trăsnit a fost filmat.

