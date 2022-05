Un câine abandonat de armata rusă în Nikolaev îi ajută acum pe soldații din Ucraina

Un câine care a fost abandonat de trupele ruse în Nikolaev va servi în garda națională ucraineană. El a fost găsit de soldații din Ucraina, care l-au antrenat pentru a-i ajuta în războiul provocat de Rusia.

Bucks, un câine din rasa ciobănesc belgian, a venit cu trupele ruse în regiunea Nikolaev și i-a ajutat pe soldații armatei ruse în timpul războiului.

In Mykolayiv region occupiers were defeated in battle and left their Belgian Shepherd, Bucks.

Dog, who had previously served in the Rosguard, learned the commands in in less than a month and will soon start serving in 🇺🇦 National Guard.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine)