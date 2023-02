Un comandant rus de tanc și-a spulberat soldații cu turela, din greșeală (VIDEO)

Incident grav în rândul trupelor ruse din Ucraina. Un grup de soldați ruși a fost spulberat de pe propriile blindate după ce comandantul unui tanc i-a lovit din greșeală cu turela.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată un tanc rus care trece pe lângă un alt vehicul blindat ce pare să fie în flăcări.

Tancul trece pe lângă un alt blindat cu soldați aliniați deasupra. La un moment dat turela se întoarce și mătură accidental cel puțin cinci dintre soldații de pe tanc, care o iau la fugă de teama manevrelor haotice ale comandantului.

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for

— Defense of Ukraine (@DefenceU)