Un cuplu a reușit într-un timp record, la doar trei minute după ce au semnat actele de căsătorie în Kuweit.

Incidentul prin care un cuplu a reușit să divorțeze imediat

După ce au oficializat uniunea, cei doi proaspăt căsătoriți s-au întors pentru a părăsi sala unde a avut loc evenimentul. În acel moment, mireasa s-a împiedicat accidental, însă reacția bărbatului a fost una total neașteptată. În loc să o ajute sau să o susțină, acesta a ales să o ironizeze public. Bărbatul a numit-o pe soția sa „proastă” pentru că a căzut.

După reacția bărbatului, femeia s-a întors la judecător pentru a cere anularea căsătoriei.

„Judecătorul a dizolvat uniunea, stabilind un record pentru cea mai scurtă căsătorie din istoria țării. Cuplul nu a părăsit niciodată tribunalul ca soț și soție”, mai relatează .

Reacțiile apărute după momentul neașteptat

Povestea a devenit imediat virală pe internet, unde mii de oameni au lăudat curajul femeii de a pune capăt relației. Mulți utilizatori de pe platforma X au considerat că lipsa de respect un semn clar al unui viitor eșec.

„Dacă așa se comportă de la început, mai bine să plece acum”, a adăugat un alt utilizator pe rețelele sociale, citat de Mail Online.

Acest caz nu este singurul de acest gen. O altă situație s-a produs între în care doi tineri s-au despărțit la 15 minute după nuntă din cauza unor neînțelegeri financiare între mire și socrul său.