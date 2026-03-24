Acasa » Externe » Un cuplu a reușit să divorțeze la doar trei minute după cununie

Un cuplu a reușit să divorțeze la doar trei minute după cununie

24 mart. 2026, 23:58
Un cuplu a reușit să divorțeze la doar trei minute după cununie
Sursa foto: Freepik
  1. Incidentul prin care un cuplu a reușit să divorțeze imediat
  2. Reacțiile apărute după momentul neașteptat

Un cuplu a reușit să divorțeze într-un timp record, la doar trei minute după ce au semnat actele de căsătorie în Kuweit.

Incidentul prin care un cuplu a reușit să divorțeze imediat

După ce au oficializat uniunea, cei doi proaspăt căsătoriți s-au întors pentru a părăsi sala unde a avut loc evenimentul. În acel moment, mireasa s-a împiedicat accidental, însă reacția bărbatului a fost una total neașteptată. În loc să o ajute sau să o susțină, acesta a ales să o ironizeze public. Bărbatul a numit-o pe soția sa „proastă” pentru că a căzut.

După reacția bărbatului, femeia s-a întors la judecător pentru a cere anularea căsătoriei.

„Judecătorul a dizolvat uniunea, stabilind un record pentru cea mai scurtă căsătorie din istoria țării. Cuplul nu a părăsit niciodată tribunalul ca soț și soție”, mai relatează MSN.com.

Reacțiile apărute după momentul neașteptat

Povestea a devenit imediat virală pe internet, unde mii de oameni au lăudat curajul femeii de a pune capăt relației. Mulți utilizatori de pe platforma X au considerat că lipsa de respect un semn clar al unui viitor eșec.

Dacă așa se comportă de la început, mai bine să plece acum”, a adăugat un alt utilizator pe rețelele sociale, citat de Mail Online.

Acest caz nu este singurul de acest gen. O altă situație s-a produs între  în care doi tineri s-au despărțit la 15 minute după nuntă din cauza unor neînțelegeri financiare între mire și socrul său.

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
Nemții își lansează propriul TikTok. Cum va funcționa wedium
Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
