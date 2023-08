Un depozit din Rusia, aflat în apropierea reședinței lui Putin, a luat foc

Un depozit din Odințovo, oraș situat la vest de Moscova între și aeroportul Vnukovo, a luat foc, au informat serviciul de urgență din Rusia.

Localnicii au auzit un zgomot puternic similar cu cel al unei explozii și au transmis aceste informații pe rețelele sociale, , conform

Încă nu se cunoaște cauza incendiului, care se afla la doar 6,5 kilometri de reședința prezidențială a lui Putin din Novo-Ogariovo.

A large fire in Odintsovo, Moscow region of Russia.

By preliminary information, a warehouse is on fire.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)