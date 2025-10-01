Tragedie în Missouri! Un bărbat și-a bătut mama până la , după ce a amenințat-o și i-a cerut în mod „violent” .

Ce s-a întâmplat

Polițiștii din comitatul Christian au fost chemați la casa lui Carolyn Alling, în vârstă de 65 de ani, joi, în jurul orei 21:30 în Ozark.

Soțul acesteia a cerut un control după ce femeia nu i-a răspuns apelurilor telefonice pe tot parcursul zilei, a declarat șeriful Brad Cole.

Întâlnirea cu fiul femeii

Ofițerii s-au întâlnit cu fiul ei, Derrick Alling, la sosirea în casă, la aproximativ 180 de mile sud-est de Kansas City. Bărbatul a fost interogat de polițiști despre locul în care se află mama sa, conform .

În timpul interogatoriului, bărbatul de 39 de ani avea un comportament ciudat și răspunsuri care nu se potriveau. Autoritățile, astfel, și-au dat seama că ceva nu este în regulă.

„Au avut doar sentimentul că ceva nu este în regulă și au acționat în consecință”, a spus șeriful. „Din păcate, sentimentul pe care l-au avut, au descoperit că este adevărat”, a adăugat.

Momentul adevărului

Când ofițerii l-au întrebat pe Alling dacă mama lui este bine, a rămas tăcut. Când l-au întrebat dacă știa dacă femeia este în viață, el le-a spus că nu crede.

Alling le-a spus apoi polițiștilor că mama sa se afla în casa de oaspeți. Acolo a fost găsit trupul plin de sânge al femeii.

Arma crimei

Femeia a fost lovită în mod repetat în cap și față cu o unealtă de grădinărit sau de răzuit într-un atac atât de brutal încât a provocat mai multe fracturi ale craniului, au spus autoritățile.

Derrick Alling este acum acuzat de crimă de gradul întâi și acțiune criminală armată. El a fost încarcerat în închisoarea Christian County. În prezent, este reținut fără cauțiune. Procurorii au descris presupusele acțiuni ale lui Alling ca fiind „violente și înfiorătoare”.

Bărbatul a pledat nevinovat pentru uciderea mamei sale. El este programat să ajungă din nou în instanță pe 14 octombrie.