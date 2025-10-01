Tragedie în Missouri! Un bărbat și-a bătut mama până la moarte, după ce a amenințat-o și i-a cerut în mod „violent” moștenirea.
Polițiștii din comitatul Christian au fost chemați la casa lui Carolyn Alling, în vârstă de 65 de ani, joi, în jurul orei 21:30 în Ozark.
Soțul acesteia a cerut un control după ce femeia nu i-a răspuns apelurilor telefonice pe tot parcursul zilei, a declarat șeriful Brad Cole.
Ofițerii s-au întâlnit cu fiul ei, Derrick Alling, la sosirea în casă, la aproximativ 180 de mile sud-est de Kansas City. Bărbatul a fost interogat de polițiști despre locul în care se află mama sa, conform The New York Post.
În timpul interogatoriului, bărbatul de 39 de ani avea un comportament ciudat și răspunsuri care nu se potriveau. Autoritățile, astfel, și-au dat seama că ceva nu este în regulă.
„Au avut doar sentimentul că ceva nu este în regulă și au acționat în consecință”, a spus șeriful. „Din păcate, sentimentul pe care l-au avut, au descoperit că este adevărat”, a adăugat.
Când ofițerii l-au întrebat pe Alling dacă mama lui este bine, a rămas tăcut. Când l-au întrebat dacă știa dacă femeia este în viață, el le-a spus că nu crede.
Alling le-a spus apoi polițiștilor că mama sa se afla în casa de oaspeți. Acolo a fost găsit trupul plin de sânge al femeii.
Femeia a fost lovită în mod repetat în cap și față cu o unealtă de grădinărit sau de răzuit într-un atac atât de brutal încât a provocat mai multe fracturi ale craniului, au spus autoritățile.
Derrick Alling este acum acuzat de crimă de gradul întâi și acțiune criminală armată. El a fost încarcerat în închisoarea Christian County. În prezent, este reținut fără cauțiune. Procurorii au descris presupusele acțiuni ale lui Alling ca fiind „violente și înfiorătoare”.
Bărbatul a pledat nevinovat pentru uciderea mamei sale. El este programat să ajungă din nou în instanță pe 14 octombrie.