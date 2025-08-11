B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri

Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 13:24
Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri
Sursa Foto: Freepik.com

Un fost ministru al justiţiei sud-coreean, pe nume Cho Kuk, a fost pedepsit după ce a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente academice ale copiilor săi. El va fi eliberat vineri.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Pedeapsa primită

Ce s-a întâmplat

Cho Kuk, acum în vârstă de 60 de ani, a fost desemnat la conducerea Ministerului Justiţiei în 2019.

Fostul ministru a fost găsit vinovat de producerea unor documente false pentru a favoriza admiterea fiului şi a fiicei sale în învăţământul superior.

Tribunalul districtului central din Seul a evidenţiat „gravitatea” infracţiunilor, „comise profitând de poziţia sa de profesor universitar”.

Pedeapsa primită

Cho Kuk efectuează în prezent o pedeapsă de doi ani de închisoare. El ar urma să fie eliberat vineri, după aproape opt luni în spatele gratiilor, conform Știrile ProTv.

„Am inclus 27 de responsabili publici şi politici cheie pe o listă de graţieri, ţinând cont de contribuţiile lor faţă de stat şi de gravitatea infracţiunilor lor”, a declarat ministrul justiţiei Jung Sung-ho într-o conferinţă de presă.

Cho Kuk se află pe acea listă, elaborată cu ocazia Zilei eliberării naţionale, marcată la data de 15 august.

Partidul pentru Reconstruirea Coreii, formaţiune antisistem fondată de Cho Kuk, a obţinut 12 locuri în parlament în legislativele din aprilie 2024.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Externe
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
Externe
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”
Externe
Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”
Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!
Externe
Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza
Externe
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza
Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
Externe
Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
Externe
Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
Externe
Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu
Externe
5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu
Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
Externe
Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
Ultima oră
15:41 - Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
15:40 - Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
15:32 - Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
15:26 - Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
15:23 - Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
15:04 - O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
14:58 - Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
14:58 - Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
14:57 - Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
14:45 - Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi