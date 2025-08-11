Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri

Un fost ministru al justiţiei sud-coreean, pe nume Cho Kuk, a fost pedepsit după ce a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente academice ale copiilor săi. El va fi vineri.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Pedeapsa primită

Ce s-a întâmplat

Cho Kuk, acum în vârstă de 60 de ani, a fost desemnat la conducerea Ministerului Justiţiei în 2019.

Fostul ministru a fost găsit vinovat de producerea unor documente false pentru a favoriza admiterea fiului şi a fiicei sale în învăţământul superior.

Tribunalul districtului central din Seul a evidenţiat „gravitatea” infracţiunilor, „comise profitând de poziţia sa de profesor universitar”.

Pedeapsa primită

Cho Kuk efectuează în prezent o pedeapsă de doi ani de . El ar urma să fie eliberat vineri, după aproape opt luni în spatele gratiilor, conform .

„Am inclus 27 de responsabili publici şi politici cheie pe o listă de graţieri, ţinând cont de contribuţiile lor faţă de stat şi de gravitatea infracţiunilor lor”, a declarat ministrul justiţiei Jung Sung-ho într-o conferinţă de presă.

Cho Kuk se află pe acea listă, elaborată cu ocazia Zilei eliberării naţionale, marcată la data de 15 august.

Partidul pentru Reconstruirea Coreii, formaţiune antisistem fondată de Cho Kuk, a obţinut 12 locuri în parlament în legislativele din aprilie 2024.