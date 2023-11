Un hotel din Indonezia vrea să primească titlul pentru „cel mai subțire hotel din lume”. Cum arată clădirea

Indonezia își dorește să primească titlul pentru „cel mai subțire hotel din lume”, având o lățime de3 doar 2,7 metri.

Proiectantul a vrut să popularizeze localitatea ei natală

Ary Indra este cea care a proiectat Salatiga, Java Centrală, și a spus că nu l-a construit doar pentru a primi titlul, ci și pentru a populariza localitatea din care provine, informează

Ea a urmat facultatea de arhitectură și și-a făcut o carieră în Jakarta și Singapore, dar a simțit că trebuie să își lase amprentă și în localitatea ei natală, drept pentru care s-a întors acasă pentru a aplica ceea ce a învățat.

„Vreau ca oamenii să experimenteze Salatiga într-un mod nou”, a declarat Indra.

Hotelul are cinci etaje și șapte camere

A găsit un teren pe care nimeni nu voia să îl dezvolte și a construit hotelul PituRooms care are șapte camere (Pitu înseamnă șapte în javaneză) și are o lățime de doar 2,74 de metri. Clădirea are cinci etaje, iar fiecare cameră este suficient de mare pentru a încăpea un pat dublu și o baie mică cu un duș și toaletă.

Camerele sunt decorate cu obiecte de artă și păstrează tradițiile zonei.

„Dețin, am proiectat și operez PituRooms cu propria mea echipă. A devenit noua mea platformă pentru a genera un nou tip de turism care implică comunitățile locale”, a mai spus Ary Indra.