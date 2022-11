Un jurnalist rus a descoperit că în țara sa nu există libertate de exprimare. Situația ridicolă în care se găsesc oamenii de televiziune din Rusia, explicată chiar de el la TV (VIDEO)

Jurnalistul rus Andrei Norkin a remarcat, chiar într-o ”dezbatere” televizată, că în țara sa nu există libertate de exprimare.

El a explicat ridicolul situației în care se găsesc jurnaliștii care trebuie să vorbească despre retragerea trupelor rusești din Herson.

„Dacă vă așteptați să vă zic ce cred despre asta, ei bine nu vă pot spune, dar vă pot explica de ce nu pot.

Dacă susțin că sunt de acord cu decizia și că Ministerul Apărării acționează corect părăsind Hersonul, atunci practic îndemn la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei, conform Codului Penal, art. 280, alin. 1 (din perspectiva Moscovei, în urma unor așa-zise referendumuri, – n.r.). Am verificat asta în mod special azi dimineață. Sunt câțiva ani de pușcărie.

Dacă nu susțin decizia și cred că Ministerul Aprărăii a făcut un lucru greșit părăsind Hersonul, atunci discreditez public Forțele Armate Rusești, faptă prevăzută tot la art. 280, dar la alin. 3. Pedeapsa e aproximativ aceeași.

Eu nu vreau să merg la

Așa că acum veți viziona un material, iar apoi îi voi lăsa pe dragii noștri experți să ne vorbească”, a spus Andrei Norkin.

