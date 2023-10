Un jurnalist străin a murit, iar alți cinci au fost răniți, după ce armata israeliană a bombardat zona în care se aflau (VIDEO)

O mașină în care se aflau jurnaliști de la Reuters, Al Jazeera și AFP a fost lovită de bombardamente, după ce zona în care se aflau aceștia a fost bombardată de către armata Israelului.

Jurnalistul Issam Abdallah de la Reuters a fost ucis, iar alți 5 jurnaliști de la Al Jazeera, Reuters și AFP au fost răniți în timp ce transmiteau din Alma al-Shaab, în sudul Libanului.

„Ce s-a întâmplat?! Ce s-a întâmplat?! Ce s-a întâmplat?! Nu-mi mai simt picioarele! La naiba, la naiba!”

Femeia auzită țipând a murit câteva minute mai târziu.

