Un locotenent colonel de poliție a fost ucis cu bestialitate de ruși în regiunea Herson

Ofițerul de poliție ucrainean, Vitaliy Lapchuk, din satul Kiselevka, districtul Cernobaevka, regiunea Herson, a fost răpit împreună cu membrii familiei sale. Bărbatul a fost victima masacrului organizat de ruși.

Soția bărbatului decedat a scris despre crima împotriva soțului său pe pagina de . Potrivit acesteia, întreaga familie a fost răpită pe 27 martie, dar ea și copiii ei au fost eliberați, soțul ei într-un iaz.

„I-au adus la Kirov (probabil clădirea PNUD din regiunea Herson), am recunoscut asta din cauza pavajului. Cu pungi pe cap, am stat undeva de la trei ziua până în noapte. În tot acest timp am auzit cum soțul meu era coborât periodic și bătut. Și noi doar stam în saci”, își amintește soția.

Strigăte de disperare pe Facebook

După ce a fost torturat, Lapchuk a fost legat cu o greutate de picioare și aruncat în apă. Soția sa a postat un mesaj sfâșietor în care menționează că este chinuită de durere.

„Te-au omorât, ți-au legat picioarele, au legat o greutate și te-au înecat… Nu m-au lăsat să-mi iau rămas bun de la tine!”, scrie soția.

Se știe că Vitaliy Lapchuk, un , a lucrat la Institutul de Drept Kherson al KhNUVD. După 24 februarie a fost în apărare teritorială.