Un magician a fost bătut pe scenă, după ce un bărbat s-a supărat că îi sărută soția (VIDEO)

Ben Murphy, un muzician și magician australian, a fost atacat în timpul unui număr în timpul unui spectacol pe nava Quantum of the Seas, care se afla într-o croazieră de cinci zile pe coasta de est a Australiei.

Murphy și o voluntară din public aveau cărțile de joc împăturite în gură. În timpul numărului, magicianul trebuia să facă o schimbare de cărți cu voluntara. Soțul femeii s-a simțit ofensat de ceea ce a considerat a fi un act erotic și s-a năpustit pe scenă, lovindu-l pe magician cu picioarele.

În videoclipul viralizat, oamenii din public sunt auziți spunând „Doamne, nu” în timp ce bărbatul îl agresează pe Murphy. Magicianul a afirmat că a suferit răni la cap și ochi și că echipa medicală de la bord a dorit să-l consulte cu un neurolog. În ciuda durerilor, artistul a continuat spectacolul.

My assault onboard. Entertainment, comedy, and magic are NOT contact sports. This guest should not have been allowed to enjoy the rest of his cruise.