Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 22:18
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Foto simbol: Pixabay

Un muncitor român și-a pierdut viața luni, în Spania, în timp ce culegea fructe în condiții extreme, cu temperaturi ce au atins 41 de grade Celsius.

Cuprins:

  • Cum s-a produs incidentul tragic
  • Când se va încheia canicula în Spania
  • Care sunt riscurile pentru muncitorii sezonieri

Cum s-a produs incidentul tragic

Conform presei spaniole, citate de către Observator News bărbatul a început să se simtă rău în jurul orei 16:45, în timp ce lucra pe o plantație de lângă șoseaua Vallmanya.

Colegii săi au sunat la serviciile de urgență, dar, când echipajele au ajuns, muncitorul nu mai dădea semne vitale și nu a putut fi salvat.

Polițiiști au demarat o anchetă pentru a determina cauza exactă a decesului și dacă acesta poate fi considerat un accident de muncă care ar fi putut fi evitat, având în vedere valul extrem de căldură.

Când se va încheia canicula în Spania

Agenția Națională de Meteorologie din Spania a informat că valul de căldură actual, care a început pe 3 august, va persista cel puțin până luni, 18 august, cu temperaturi extrem de ridicate în întreaga țară.

În anumite zone, precum valea Guadalquivir, se pot înregistra 44 de grade Celsius, iar în alte regiuni din sud-vest și nord-est, temperaturile vor depăși constant 40.

Care sunt riscurile pentru muncitorii sezonieri

Cazul în care un muncitor român a murit readuce în discuție riscurile la care sunt supuși muncitorii agricoli, în special cei străini, care lucrează în aer liber în zilele de caniculă extremă. Comunitatea românească din Spania, care este numeroasă în sectorul agricol, este direct influențată de aceste condiții.

