Un nou seism s-a produs în Indonezia. Mai multe persoane și-au pierdut viața după ce un restaurant în care se aflau s-a prăbușit în mare

O altă țară se confruntă cu efectele devastatoare ale unui seism, după Turcia și Siria, țări afectate grav de cutremurul de 7,8 grade produs luni, care s-a soldat cu peste 15.000 de morți.

Astfel, cel puțin patru oameni și-au pierdut viața și mai multe clădiri au fost avariate după ce un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a lovit joi cea mai estică regiune a Indoneziei.

Epicentrul cutremurului a fost la un kilometru de Jayapura, capitala provinciei Papua, la o adâncime de 10 km, potrivit agenției de geofizică a Indoneziei (BMKG).

