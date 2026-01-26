B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există

Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există

Ana Maria
26 ian. 2026, 15:08
Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există
Sursa foto: Freepik / @rawpixel.com
Cuprins
  1. Un nou tip de lapte praf, retras. Despre ce produs este vorba și care este motivul
  2. Un nou tip de lapte praf, retras de la vânzare. Este un caz izolat sau o problemă mai amplă în industrie?
  3. Ce anchete sunt în desfășurare și ce riscuri sunt investigate

Un nou tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. O nouă alertă alimentară zguduie piața produselor destinate copiilor. Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase preventiv de la comercializare, după apariția unor suspiciuni legate de o posibilă contaminare cu o substanță bacteriană periculoasă, care poate provoca tulburări digestive severe.

Măsura vine într-un moment delicat pentru industria lactatelor, marcat în ultimele săptămâni de retrageri repetate, anchete în curs și reacții negative pe piețele financiare.

Informația a fost confirmată duminică de un producător francez din domeniul alimentelor și băuturilor, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Un nou tip de lapte praf, retras. Despre ce produs este vorba și care este motivul

Retragerea vizează anumite loturi de lapte praf formula Optima 1 pentru sugari, fabricate de compania franceză Vitagermine. Decizia a fost luată ca măsură de precauție, după suspiciuni privind posibila prezență a cereulidei, o toxină bacteriană cunoscută pentru faptul că poate provoca diaree și vărsături.

O marcă din portofoliul grupului, Babybio, a anunțat public retragerea produselor, în urma unor verificări suplimentare.

“În contextul actual şi după recentele modificări ale recomandărilor autorităţilor, am efectuat noi investigaţii. Rezultatele pe care tocmai le-am primit ne-au determinat să retragem trei loturi de lapte praf pentru sugari – formula Optima 1 pentru nou-născuţi”, a informat compania.

Un nou tip de lapte praf, retras de la vânzare. Este un caz izolat sau o problemă mai amplă în industrie?

Situația nu este una singulară. În ultimele săptămâni, mai mulți giganți din industria alimentară, printre care Danone, Nestle și Lactalis, au inițiat proceduri similare de retragere a unor produse de pe piață, pe fondul acelorași temeri legate de siguranța laptelui praf pentru sugari.

Criza a avut ecouri inclusiv pe piețele financiare. Luni dimineață, acțiunile Danone au scăzut cu aproximativ 2,5%, în timp ce titlurile Nestle au pierdut peste 1%.

Ce anchete sunt în desfășurare și ce riscuri sunt investigate

Industria lactatelor traversează, la nivel global, o perioadă de instabilitate cauzată de retragerile succesive de lapte praf retras din cauza suspiciunilor de contaminare cu cereulidă.

În paralel, autoritățile din Franța desfășoară anchete sensibile, în urma decesului a doi sugari care ar fi consumat lapte praf retras recent de la vânzare.

Ancheta are ca scop stabilirea unei eventuale legături directe între produsele vizate și aceste cazuri grave, care au amplificat îngrijorarea părinților și presiunea asupra producătorilor.

Tags:
Citește și...
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Externe
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”
Externe
Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Externe
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Externe
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Externe
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Externe
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Externe
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Externe
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Externe
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Externe
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Ultima oră
15:33 - „Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
15:04 - „Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
14:56 - Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
14:51 - Crima de la Cenei. Ministrul Justiției anunță un grup de lucru care să analizeze oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală în cazul minorilor
14:32 - O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
14:30 - Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)
14:15 - Coaliția de guvernare s-a reunit în ședință. Politicienii negociază noul pachet de austeritate și măsurile de relansare economică
14:05 - Patrimoniu mondial, coșmar local. De ce vor locuitorii unui sat să iasă de pe lista UNESCO
13:29 - Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
13:24 - Alertă la Marea Neagră. Dronă descoperită la intrarea în portul Midia. Scafandrii miliari evaluează situația