Un nou tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. O nouă alertă alimentară zguduie piața produselor destinate copiilor. Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase preventiv de la comercializare, după apariția unor suspiciuni legate de o posibilă contaminare cu o substanță bacteriană periculoasă, care poate provoca tulburări digestive severe.

Măsura vine într-un moment delicat pentru industria lactatelor, marcat în ultimele săptămâni de retrageri repetate, anchete în curs și reacții negative pe piețele financiare.

Informația a fost confirmată duminică de un producător francez din domeniul alimentelor și băuturilor, potrivit , citat de .

Un nou tip de lapte praf, retras. Despre ce produs este vorba și care este motivul

Retragerea vizează anumite loturi de lapte praf formula Optima 1 pentru sugari, fabricate de compania franceză Vitagermine. Decizia a fost luată ca măsură de precauție, după suspiciuni privind posibila prezență a cereulidei, o toxină bacteriană cunoscută pentru faptul că poate provoca diaree și vărsături.

O marcă din portofoliul grupului, Babybio, a anunțat public retragerea produselor, în urma unor verificări suplimentare.

“În contextul actual şi după recentele modificări ale recomandărilor autorităţilor, am efectuat noi investigaţii. Rezultatele pe care tocmai le-am primit ne-au determinat să retragem trei loturi de lapte praf pentru sugari – formula Optima 1 pentru nou-născuţi”, a informat compania.

Un nou tip de lapte praf, retras de la vânzare. Este un caz izolat sau o problemă mai amplă în industrie?

Situația nu este una singulară. În ultimele săptămâni, mai mulți giganți din industria alimentară, printre care Danone, și Lactalis, au inițiat proceduri similare de retragere a unor produse de pe piață, pe fondul acelorași temeri legate de siguranța laptelui praf pentru sugari.

Criza a avut ecouri inclusiv pe piețele financiare. Luni dimineață, acțiunile Danone au scăzut cu aproximativ 2,5%, în timp ce titlurile Nestle au pierdut peste 1%.

Ce anchete sunt în desfășurare și ce riscuri sunt investigate

Industria lactatelor traversează, la nivel global, o perioadă de instabilitate cauzată de retragerile succesive de lapte praf retras din cauza suspiciunilor de contaminare cu cereulidă.

În paralel, autoritățile din Franța desfășoară anchete sensibile, în urma decesului a doi sugari care ar fi consumat lapte praf retras recent de la vânzare.

Ancheta are ca scop stabilirea unei eventuale legături directe între produsele vizate și aceste cazuri grave, care au amplificat îngrijorarea părinților și presiunea asupra producătorilor.