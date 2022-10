Un oficial ucrainean a distribuit imagini de la Revoluția Română din decembrie 1989: „Într-o zi, sper că în curând, rușii îi vor face lui Putin ceva similar cu ce i-au făcut românii lui Ceaușescu” (VIDEO)

Anton Gerașcenko, consilier în Ministerul ucrainean al afacerilor interne, a distribuit pe rețelele sociale imagini de la Revoluția Română din decembrie 1989 și spune că speră că președintele rus Vladimir Putin va avea un sfârșit asemănător cu cel al dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Într-o postare pe Twitter, oficialul ucrainean a distribuit imagini video de la Revoluția Română din 1989, iar seria de secvențe se încheie cu momentul din 25 decembrie, când Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați în garnizoana militară de la Târgoviște.

Another historic parallel.

Someday, I hope soon, Russians will do something similar to Putin as Romanians did to Ceaușescu.

