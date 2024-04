Un pescar a supraviețuit 23 de ore în ocean după ce a căzut peste bordul ambarcațiunii sale: „Un miracol absolut”

Un pescar din Noua Zeelandă a reușit să supraviețuiască peste 23 de ore în ocean după ce a căzut peste bord, iar poliția spune că a fost un „miracol absolut”, relatează .

Pescarul a supraviețuit 23 de ore în ocean

Will Fransen (61 de ani) a fost scos din mare în apropierea Insulei Mayor, miercuri, după ce a fost observat de alți trei pescari. Aceștia remarcaseră „o reflexie neobișnuită pe apă”, iar în cele din urmă „au descoperit un coleg pescar care încerca, cu disperare, să le atragă atenția folosind reflexia soarelui de pe ceasul său”, a povestit polițistul Will Hamilton.

„Când am ajuns în apă, știam că șansele ca măcar să știe cineva că sunt în apă erau destul de mici. Am fost destul de pesimist la început”, a declarat Fransen pentru New Zealand Herald. „Pur și simplu am rămas în viață”, a fost reacția francă a bărbatului.

Will Fransen a povestit că pornise singur într-o excursie de pescuit, marți, cu barca sa, de pe Insula de Nord a Noii Zeelande. Se pare că și-a pierdut echilibrul și a căzut peste bordul ambarcațiunii, iar apoi aceasta a început să se îndepărteze de el.

„Am încercat să mă trag spre barcă până mi-a scăpat cablul din mână, ceea ce a fost destul de neplăcut, deoarece în următorul moment barca era la orizont”, a adăugat Fransen.

Apoi a plutit spre sud, în zona Insulei Mayor.