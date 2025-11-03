B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)

Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 10:33
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT - Aristegui Noticias
Cuprins
  1. Cum s-a petrecut atacul mortal asupra primarului din Uruapan
  2. Cum au reacționat locuitorii și autoritățile după atac

Un primar din Michoacán, vestul Mexicului, a fost ucis prin împușcare într-o piață, în fața mulțimii adunate. Incidentul a avut loc în timpul festivităților dedicate Zilei Morților, iar autoritățile locale au confirmat decesul oficial.

Cum s-a petrecut atacul mortal asupra primarului din Uruapan

Primarul municipiului Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a fost împușcat mortal sâmbătă noaptea în centrul istoric al orașului. Acesta a fost transportat de urgență la spital de echipajele medicale, însă a decedat ulterior, potrivit procurorului Carlos Torres Piña, notează theguardian.com.

Un membru al consiliului local și o gardă de corp au fost răniți grav în incidentul violent asupra primarului. Fapta a fost comisă de un bărbat neidentificat care l-a împușcat de șapte ori, conform declarațiilor secretarului federal Omar García Harfuch. Arma utilizată în atac este legată de două confruntări armate anterioare între grupuri criminale rivale care operează în regiune.

„Nu este exclusă nicio cale de anchetă pentru a clarifica acest act laș care i-a luat viața primarului”, a precizat Harfuch.

Cum au reacționat locuitorii și autoritățile după atac

Michoacán rămâne unul dintre cele mai periculoase state, fiind disputat constant de carteluri pentru controlul teritoriilor și rutelor de droguri. Duminică, sute de locuitori îmbrăcați în negru au străbătut străzile orașului, purtând fotografii cu primarul pentru cortegiul funerar.

Mulțimea a scandat „Dreptate, dreptate. Jos Morena”, criticând partidul de guvernământ al președintei Sheinbaum pentru lipsa de intervenție eficientă. Primarul solicitase public sprijinul președintei pe rețelele sociale, acuzând corupția guvernatorului și a poliției statale în fața cartelurilor.

În fruntea cortegiului, un bărbat conducea calul negru al primarului, pe șa fiind așezată pălăria sa emblematică. Muzicienii îmbrăcați în negru acompaniau cortegiul, interpretând melodii mariachi care dădeau solemnitate și respect ceremoniei funerare.

Atacul asupra lui Manzo Rodríguez, fost legislator Morena, a fost surprins în filmări și distribuit rapid pe rețelele de socializare. Oamenii s-au panicat și au fugit imediat, căutând adăpost după ce împușcăturile au răsunat în mulțime.

