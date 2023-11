Un primar și-a pus capăt zilelor după ce au apărut poze cu el purtând haine de femeie

Primarul unui oraș din statul american Alabama și-a pierdut viața în urma unei împușcături.

În urmă cu câteva zile, un site a publicat mai multe fotografii cu acesta îmbrăcat în , iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea unei sinucideri, informează .

S-a sinucis după ce au apărut fotografii cu el îmbrăcat în haine de femeie

Conform sursei menționate, F.L. „Bubba” Copeland, care a fost și la o biserică din apropiere, s-a împușcat mortal vineri, 3 noiembrie.

Se pare că bărbatul ceruse site-ului să nu publice fotografiile, însă a fost refuzat.

„Ceea ce fac în viața privată nu are nimic de-a face cu ceea ce fac în viața mea sfântă. Are acest lucru vreun efect asupra faptului că sunt primar, că uneori mă îmbrac cu o rochie sau că uneori mă machiez? Are asta vreo legătură cu faptul că sunt primar sau că sunt pastor?”, ar fi susținut fostul al orașului Smith Station.