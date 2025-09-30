Multe persoane merg la cules de portocale în Spania, pentru a mai strânge un ban în plus. În fiecare an, mii de români pleacă în Spania pentru a lucra în agricultură. Sezonul de cules începe în luna octombrie și se întinde până în luna mai.

De ce aleg românii să muncească sezonier în Spania

Salariile atractive și posibilitatea de a obține rapid un venit consistent fac ca munca sezonieră să fie o opțiune tot mai căutată. Campania de și mandarine este una dintre cele mai importante activități agricole din zone precum Castellon și Valencia.

Cât durează sezonul și cine poate aplica pentru a merge la cules de portocale în Spania

Sezonul de recoltare a citricelor începe în luna octombrie și se întinde până în mai. Angajatorii spanioli preferă muncitori disponibili pe termen lung, pentru întreaga campanie. De regulă, sunt angajați bărbați sau cupluri, care au capacitatea de a lucra într-un ritm intens timp de mai multe luni.

Ce beneficii oferă angajatorii din Spania

Unul dintre marile avantaje este faptul că angajatorii pun la dispoziția muncitorilor cazare gratuită sau la prețuri reduse. De asemenea, programul de lucru este structurat astfel încât muncitorii să aibă pauze regulate. Munca în agricultură este solicitantă, dar organizarea și colaborarea în echipă contribuie la eficiența procesului.

Cât se câștigă la cules de portocale în Spania

Veniturile sunt considerabile pentru munca sezonieră. Potrivit unui român, salariile variază între 1.700 și 2.400 de euro pe lună, în funcție de productivitatea fiecărui muncitor. Plata se face la suta de kilograme culese, ceea ce înseamnă că hărnicia și rapiditatea aduc câștiguri mai mari. În plus, unele ferme oferă bonusuri de performanță pentru cei care depășesc normele stabilite, informează .

Pentru românii care își doresc să câștige rapid un venit important, munca sezonieră din Spania reprezintă o oportunitate valoroasă. Cu toate acestea, trebuie luat în calcul faptul că este o activitate solicitantă, ce presupune efort fizic și rezistență. Totuși, pentru cei dispuși să muncească intens, campania de cules de portocale și mandarine rămâne una dintre cele mai profitabile opțiuni din agricultură.