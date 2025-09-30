B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are

Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are

Ana Maria
30 sept. 2025, 20:46
Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce aleg românii să muncească sezonier în Spania
  2. Cât durează sezonul și cine poate aplica pentru a merge la cules de portocale în Spania
  3. Ce beneficii oferă angajatorii din Spania
  4. Cât se câștigă la cules de portocale în Spania

Multe persoane merg la cules de portocale în Spania, pentru a mai strânge un ban în plus. În fiecare an, mii de români pleacă în Spania pentru a lucra în agricultură. Sezonul de cules începe în luna octombrie și se întinde până în luna mai.

De ce aleg românii să muncească sezonier în Spania

Salariile atractive și posibilitatea de a obține rapid un venit consistent fac ca munca sezonieră să fie o opțiune tot mai căutată. Campania de cules de portocale și mandarine este una dintre cele mai importante activități agricole din zone precum Castellon și Valencia.

Cât durează sezonul și cine poate aplica pentru a merge la cules de portocale în Spania

Sezonul de recoltare a citricelor începe în luna octombrie și se întinde până în mai. Angajatorii spanioli preferă muncitori disponibili pe termen lung, pentru întreaga campanie. De regulă, sunt angajați bărbați sau cupluri, care au capacitatea de a lucra într-un ritm intens timp de mai multe luni.

Ce beneficii oferă angajatorii din Spania

Unul dintre marile avantaje este faptul că angajatorii pun la dispoziția muncitorilor cazare gratuită sau la prețuri reduse. De asemenea, programul de lucru este structurat astfel încât muncitorii să aibă pauze regulate. Munca în agricultură este solicitantă, dar organizarea și colaborarea în echipă contribuie la eficiența procesului.

Cât se câștigă la cules de portocale în Spania

Veniturile sunt considerabile pentru munca sezonieră. Potrivit unui român, salariile variază între 1.700 și 2.400 de euro pe lună, în funcție de productivitatea fiecărui muncitor. Plata se face la suta de kilograme culese, ceea ce înseamnă că hărnicia și rapiditatea aduc câștiguri mai mari. În plus, unele ferme oferă bonusuri de performanță pentru cei care depășesc normele stabilite, informează Click!.

Pentru românii care își doresc să câștige rapid un venit important, munca sezonieră din Spania reprezintă o oportunitate valoroasă. Cu toate acestea, trebuie luat în calcul faptul că este o activitate solicitantă, ce presupune efort fizic și rezistență. Totuși, pentru cei dispuși să muncească intens, campania de cules de portocale și mandarine rămâne una dintre cele mai profitabile opțiuni din agricultură.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
Externe
Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
Externe
Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
Externe
Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
Sute de persoane au stat la coadă în fața biroului lui Putin. Cum s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de la începutul lui 2024
Externe
Sute de persoane au stat la coadă în fața biroului lui Putin. Cum s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de la începutul lui 2024
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste
Externe
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste
Putin ordonă recrutarea a 135.000 de oameni în armată
Externe
Putin ordonă recrutarea a 135.000 de oameni în armată
Cum arată planul lui Trump în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
Externe
Cum arată planul lui Trump în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
Tragedie în Indonezia! O școală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii
Externe
Tragedie în Indonezia! O școală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii
Înalta Curte din Londra a decis: Andrew Tate scapă de acuzațiile penale dintr-un dosar de abuz sexual. Motivul din spatele deciziei
Externe
Înalta Curte din Londra a decis: Andrew Tate scapă de acuzațiile penale dintr-un dosar de abuz sexual. Motivul din spatele deciziei
Germania va permite circulația mașinilor conduse de la distanță. De când intră în vigoare măsură
Externe
Germania va permite circulația mașinilor conduse de la distanță. De când intră în vigoare măsură
Ultima oră
21:34 - Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor
21:28 - De la 1 octombrie, dispare firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Motivul pentru care a fost interzisă de ASF
21:21 - Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
21:15 - Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
20:51 - Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
20:28 - Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
20:18 - Rădulescu (BNR): Instituțiile au devenit o atracție pentru pilele politice. Sunt parașutați acolo unii care habar n-au despre ce e vorba
20:16 - Fenomen bizar la malul mării. Ce a dus la apariția meduzelor moarte pe kilometrii întregi de plaje
19:59 - Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
19:36 - Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)