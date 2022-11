Un soldat rus și-a scuipat un superior, nemulțumit de armament și instrucție (VIDEO)

Tot mai mulți ruși refuză războiul lui Putin în Ucraina. Noi imagini publicate pe rețelele de socializare arată cum un soldat rus nemulțumit de calitatea instrucției și de dotările armatei își scuipă și lovește ofițerul superior.

Soldatul se plânge de faptul că militarii sunt puși să exerseze pasul de defilare și că, în cadrul ședințelor de tragere, militarii folosesc ținte imaginare și imită zgomotul produs de armele din dotare.

Unul dintre superiori îi spune soldatului nemulțumit să reclame la autoritățile militare neregulile semnalate.

Continuation of the story with mobilised soldiers from the Moscow region aggressively talking to the officer about their lack of proper equipment and treatment.

Filmed up close, the insults by the soldier were followed by punching the officer in the chest, and more insults.

