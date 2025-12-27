Un bărbat din Spania care a câștigat la loterie a fost sechestrat, bătut și torturat de trei așa-ziși prieteni, care au vrut să-l lase fără bani. N-au reușit, iar acum riscă până la șase ani de închisoare.

Cum a ajuns bărbatul să fie torturat de falșii prieteni

Carlos a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun din Spania. Rudolf, Javier și Alberto, pe care-i considera prieteni, au pus la punct un plan violent pentru a-l lăsa fără bani, scrie

Cei trei au mers întâi la casa unui amic comun, Leopoldo, pe care l-au bătut până când acesta a acceptat să-i îndrume la casa lui Carlos.

Ajunși acolo, cei trei i-au legat pe Carlos și pe un alt bărbat pe nume Alejandro, care se afla cu el în casă la acel moment. Agresorii l-au bătut pe Carlos și l-au amenințat cu un pistol până când acesta a acceptat să-și dea datele contului bancar. Ei l-au forțat apoi pe Alejandro să vireze banii în contul său și l-au trimis să retragă numerarul.

Cum a fost salvat bărbatul de iubita lui

Între timp, agresorii i-au cerut lui Carlos să-i dea un mesaj iubitei, în care să-i spună să nu meargă la el acasă. Femeia a citit mesajul și a intrat la bănuieli, așa că fix asta a făcut: a mers la el acasă.

Când a sosit, agresorii au amenințat-o și pe ea cu pistolul și au cerut să-i vadă actul de identitate pentru a-i ști adresa. Apoi i-au dat drumul, dar au amenințat-o că-i vor ucide toată familia dacă anunță poliția. Din nou, femeia fix asta a făcut: a anunțat poliția, care a ajuns rapid la casa lui Carlos și i-a arestat pe agresori.

Rudolf, Javier și Alberto nu doar că n-au pus mâna pe bani, dar acum riscă până la șase ani de închisoare.