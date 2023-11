Un tânăr fără mâini din Texas a reușit să obțină un permis de port-armă

Într-un act remarcabil de determinare și voință, un bărbat din și-a obținut recent permisul de , deși se confruntă cu absența ambelor brațe. Instructorul său, Michael Cargill, a declarat că a fost o experiență emoționantă să îl ajute pe tânăr să dobândească această abilitate și să devină capabil să-și asigure propria protecție, potrivit , citat de .

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, instructorul Michael Cargill a demonstrat procesul de învățare al elevului, care încărca și trăgea la țintă folosindu-și picioarele.

Acesta a precizat că tânărul a dorit să parcurgă toate etapele necesare pentru a obține permisul de și că momentul reușitei a fost emoționant pentru toată echipa.

„A venit și a spus: „Hei, vreau să învăț să trag, vreau fac tot ce trebuie pentru a obține permisul de port-armă”, a declarat instructorul pentru sursa citată.

Never say can’t…here is your Sunday motivation. I had the opportunity of training this young man this weekend in the rain.

— Michael Cargill (@michaeldcargill)