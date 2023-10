Un tată din Israel s-a bucurat că fiica lui de 8 ani a fost omorâtă de teroriștii Hamas: „Asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam” (VIDEO)

Cu inima sfâșiată, un tată din Israel a primit vestea morții fiicei sale și a reacționat cu lacrimi în ochi, numind moartea acesteia o „binecuvântare” în comparație cu ororile pe care ostaticii din Fâșia Gaza le trăiesc, potrivit . Aproximativ 150 de israelieni se află în prezent în mâinile teroriștilor Hamas.

„Asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam”

Sâmbătă dimineața, în kibbutzul Be’eri, teroriștii au lansat un atac brutal, omorând șoferul unei mașini și intrând în incintă. Thomas Hand, tatăl unei fetițe de opt ani numită Emily, a fost martorul neputincios al acestei tragedii, știind că fiica sa se afla în apropiere.

După atac, Thomas Hand a fost blocat sub focurile de armă timp de 12 ore, fără a putea ajunge la fiica sa. În timp ce Hamas făcea ravagii, ucigându-i pe vecinii săi, el a trăit o agonie sufletească greu de imaginat. Așteptarea a fost încărcată de durere și teamă.

După două zile de așteptare și neputință, Thomas Hand a primit vestea morții fiicei sale, Emily. Cu toate că a izbucnit în lacrimi, a numit moartea ei o „binecuvântare,” pentru că știa că alternativele ar fi fost și mai groaznice. El a subliniat condițiile de viață inumane din Gaza pentru ostatici, și a explicat că moartea este uneori preferabilă ororilor care i-ar fi așteptat în cazul răpirii.

„Au spus doar că au găsit-o pe Emily, e moartă și eu am zis, da! Am spus da, și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam. Era cea mai bună, posibil, la care speram. Era fie moartă, fie în Gaza.

Și dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Este mai rău decât moartea. Felul în care te tratează. Nu au mâncare, nu au apă. Ar fi într-o cameră întunecată, plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de zile. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută”, a spus bărbatul.