„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?". Pățania unui turist român în vacanță

„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 20:30
„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?". Pățania unui turist român în vacanță
Sursa foto simbol: Pixabay

Un român întors din vacanța în Grecia a scris pe grupul de Facebook „Forum Grecia” că și-a uitat soacra, din greșeală, în Atena. Sub protecția anonimatului, deci cam rușinat, el a povestit ce s-a întâmplat și a cerut ajutor comunității.

Ce a pățit un turist român în Grecia

„Bună seara. Vin cu o rugăminte ușor jenantă. Am plecat azi dimineață din Atena cu mașina, numai să aflăm în Bulgaria că ne-am uitat soacra în Grecia (se dusese să își cumpere măsline din alea trase în plastic și să ia halva).

Mai pleacă cineva în seara asta din Atena și are un loc liber? Menționez că nu am bani să plătesc”, a scris acesta pe grupul de Facebook, potrivit b365.ro.

Majoritatea răspunsurilor au fost glume, ironii sau speranțe sincere că totul e o farsă.

De ce alte aventuri au mai avut parte românii în Grecia

Recent, un alt turist român a povestit prin ce a trecut după ce și-a încuiat din greșeală cheia mașinii în portbagaj.

„Mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo…și cum mașina era locked…când l-am închis, mi-am stricat vacanța.

Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă…

Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata…cu o nevastă care mă injură de 4 ore, fără să respire…Dau bere!”, a scris acesta ușor amuzat, stârnind comentarii hazlii. El a povestit apoi cum și-a rezolvat problema.

