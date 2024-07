Unde ar putea fi organizat Eurovision 2025. Două orașe se luptă pentru găzduirea ediției cu numărul 69 a show-ului TV

08 May 2024, Sweden, Malmo: Nemo from Switzerland performs with the song "The Code" on the stage of the Eurovision Song Contest (ESC) 2024 during rehearsals for the second semi-final at the Malmo Arena. Photo: Jens Büttner/dpa