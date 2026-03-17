Uniunea Europeană pregătește o modificare legislativă care le va permite eurodeputatelor să voteze prin procură în ultimele luni de sarcină și după naștere. Măsura vine pentru a elimina obligația prezenței fizice în Parlament în astfel de situații. Inițiativa este susținută de statele membre și urmează să fie aprobată oficial.

Ce prevede noua propunere

Miniștrii pentru afaceri europene au susținut un plan care permite eurodeputaților să voteze prin procură în ultimele trei luni de sarcină și în primele șase luni după naștere. Propunerea vizează adaptarea regulilor actuale la situații personale care pot împiedica participarea fizică la vot.

În prezent, legislația europeană obligă eurodeputații să fie prezenți în Parlament pentru a-și exprima votul, indiferent de contextul personal. Această cerință a fost criticată frecvent, fiind considerată o limitare pentru reprezentanții aflați în concediu de maternitate.

De ce este considerată necesară această schimbare

Președinta , Roberta Metsola, a explicat că inițiativa urmărește corectarea unei situații care afectează echilibrul dintre viața personală și responsabilitățile publice. Oficialul a subliniat că instituțiile trebuie să reflecte realitatea societății pe care o reprezintă.

„Nicio persoană aleasă nu ar trebui să fie pusă în situația de a alege între a-și reprezenta alegătorii și a avea copii”, a declarat aceasta. „Prin modernizarea regulilor noastre, susținem echitatea, egalitatea și un Parlament care reflectă cu adevărat oamenii pe care îi reprezintă”.

De-a lungul timpului, eurodeputați au atras atenția că actualele reguli transmit „un semnal prost, mai ales pentru femeile tinere”, descurajând implicarea în politică, relatează Antena3.

Ce urmează pentru adoptarea finală a măsurii

După acordul miniștrilor reuniți în Consiliul Afaceri Generale, propunerea va fi trimisă Parlamentului European pentru aprobare. Ulterior, documentul va reveni la Consiliu pentru adoptarea finală și va necesita ratificarea statelor membre.

Un diplomat european a descris inițiativa drept „un pas pozitiv pentru reprezentarea democratică” și a precizat că aceasta va permite aleșilor „să își concilieze viața privată cu cea profesională și să asigure o reprezentare incluzivă”, potrivit .

Uniunea Europeană își propune ca măsura să fie implementată până la alegerile pentru Parlamentul European din 2029. În acest context, Roberta Metsola a transmis că „Nu am ajuns încă acolo, dar transformăm acest angajament în realitate”.