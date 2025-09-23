Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume s-a apropiat la câțiva metri de un bloc de apartamente pentru a evita un roi de drone

Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume a zburat la o altitudine șocant de mică pentru a evita un roi de drone ucrainene marți dimineață.

Cât de amplu a fost atacul cu drone ucrainene

Antonov-124, aparținând Ministerului Apărării din Rusia, a uimit locuitorii în timp ce zbura la joasă altitudine deasupra clădirilor de apartamente spre aeroportul Vnukovo din Moscova.

Manevra a avut ca scop evitarea de drone kamikaze ucrainene, care au vizat Moscova în timpul nopții și în această dimineață, provocând haos în zboruri.

Apărarea aeriană rusă a doborât multe drone ucrainene fără pilot care se apropiau, într-unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene asupra capitalei lui Vladimir Putin de la începutul războiului.

O explozie într-o parcare din Reutov – la nouă mile est de Kremlin – a fost raportată într-o noapte rară, când războiul a ajuns la Moscova.

Inițial nu a fost clar dacă Antonov aterizase sau decolase de pe Vnukovo.

Există doar 57 de astfel de avioane în lume, folosite pentru transportul de marfă atât în ​​scopuri comerciale, cât și private.

Avionul gigantic – parte a mașinii de război a lui Putin – are o lungime de 78 de metri, o anvergură a aripilor de 71 de metri și o greutate la decolare de 450 de tone, cu o încărcătură utilă de 150 de tone.

Zborurile de pe aeroporturile din Moscova, blocate

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 34 de drone ucrainene au fost doborâte, în timp ce atacurile au continuat în această dimineață.

Principalul hub aerian internațional al orașului, Șeremetievo, a fost forțat să suspende plecările și sosirile, la fel ca și aeroporturile din Kazan și Nijnekamsk.

Un zbor Dubai-Moscova a fost forțat să aterizeze la Nijni Novgorod, pasagerilor li s-au dat saltele pe podeaua terminalului după o așteptare de trei ore în avion.

Un zbor Vladivostok-Moscova a fost forțat să se redirecționeze spre Sankt Petersburg, potrivit .

Un pasager a scris: „Suntem 300. Nu avem mâncare, nu avem alcool, doar apă, iar încărcătoarele tuturor sunt descărcate.” „Zborul a fost reprogramat de mai multe ori.”

Drama de la Moscova a avut loc în contextul în care aeroporturile majore din nordul Europei s-au confruntat cu perturbări din cauza dronelor care survolau aeroporturile cheie din Copenhaga și Oslo.

Între timp, Rusia a organizat noi atacuri devastatoare în Ucraina, ucigând civili.

Un atac cu rachete asupra orașului Tatarbunary, în regiunea Odesa, a lăsat o femeie moartă și trei persoane rănite.

Șase bombe aeriene rusești au lovit o clădire rezidențială din Zaporijie, ucigând o femeie.

Ultimele atacuri au loc în contextul în care Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit marți la New York.

Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață” pe teritoriul NATO.

Încălcarea spațiului aerian al statelor NATO

Ministrul de externe al Estoniei a declarat că avioanele militare MiG-31, capabile să transporte rachete hipersonice, timp de 12 minute – timp în care ar fi putut traversa zone largi ale țării.

NATO a trimis avioane F-35 italiene staționate la o bază de acolo pentru a le intercepta.

Incursiunea a avut loc după ce avioanele NATO au doborât drone rusești Poloniei și au amplificat temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde.

Ministrul de externe Margus Tsahkna a declarat că Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori în acest an, „dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”.

Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Poloniei a fost cel mai grav incident transfrontalier într-o țară membră NATO de la începutul războiului din Ucraina, odată cu invazia totală a Rusiei în februarie 2022. Alte țări din alianță au raportat incursiuni similare și prăbușiri de drone pe teritoriul lor.