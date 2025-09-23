Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume s-a apropiat la câțiva metri de un bloc de apartamente pentru a evita un roi de drone

Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume a zburat la o altitudine șocant de mică pentru a evita un roi de drone ucrainene marți dimineață.
Antonov-124, aparținând Ministerului Apărării din Rusia, a uimit locuitorii în timp ce zbura la joasă altitudine deasupra clădirilor de apartamente spre aeroportul Vnukovo din Moscova.
Manevra a avut ca scop evitarea de drone kamikaze ucrainene, care au vizat Moscova în timpul nopții și în această dimineață, provocând haos în zboruri.
Apărarea aeriană rusă a doborât multe drone ucrainene fără pilot care se apropiau, într-unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene asupra capitalei lui Vladimir Putin de la începutul războiului.
O explozie într-o parcare din Reutov – la nouă mile est de Kremlin – a fost raportată într-o noapte rară, când războiul a ajuns la Moscova.
Inițial nu a fost clar dacă Antonov aterizase sau decolase de pe Vnukovo.
Există doar 57 de astfel de avioane în lume, folosite pentru transportul de marfă atât în scopuri comerciale, cât și private.
Avionul gigantic – parte a mașinii de război a lui Putin – are o lungime de 78 de metri, o anvergură a aripilor de 71 de metri și o greutate la decolare de 450 de tone, cu o încărcătură utilă de 150 de tone.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 34 de drone ucrainene au fost doborâte, în timp ce atacurile au continuat în această dimineață.
Principalul hub aerian internațional al orașului, Șeremetievo, a fost forțat să suspende plecările și sosirile, la fel ca și aeroporturile din Kazan și Nijnekamsk.
Un zbor Dubai-Moscova a fost forțat să aterizeze la Nijni Novgorod, pasagerilor li s-au dat saltele pe podeaua terminalului după o așteptare de trei ore în avion.
Un zbor Vladivostok-Moscova a fost forțat să se redirecționeze spre Sankt Petersburg, potrivit Metro.
Un pasager a scris: „Suntem 300. Nu avem mâncare, nu avem alcool, doar apă, iar încărcătoarele tuturor sunt descărcate.” „Zborul a fost reprogramat de mai multe ori.”
Drama de la Moscova a avut loc în contextul în care aeroporturile majore din nordul Europei s-au confruntat cu perturbări din cauza dronelor care survolau aeroporturile cheie din Copenhaga și Oslo.
Între timp, Rusia a organizat noi atacuri devastatoare în Ucraina, ucigând civili.
Un atac cu rachete asupra orașului Tatarbunary, în regiunea Odesa, a lăsat o femeie moartă și trei persoane rănite.
Șase bombe aeriene rusești au lovit o clădire rezidențială din Zaporijie, ucigând o femeie.
Ultimele atacuri au loc în contextul în care Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit marți la New York.
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață” pe teritoriul NATO.
Ministrul de externe al Estoniei a declarat că avioanele militare MiG-31, capabile să transporte rachete hipersonice, au pătruns timp de 12 minute – timp în care ar fi putut traversa zone largi ale țării.
NATO a trimis avioane F-35 italiene staționate la o bază de acolo pentru a le intercepta.
Incursiunea a avut loc după ce avioanele NATO au doborât drone rusești deasupra Poloniei și au amplificat temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde.
Ministrul de externe Margus Tsahkna a declarat că Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori în acest an, „dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”.
Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Poloniei a fost cel mai grav incident transfrontalier într-o țară membră NATO de la începutul războiului din Ucraina, odată cu invazia totală a Rusiei în februarie 2022. Alte țări din alianță au raportat incursiuni similare și prăbușiri de drone pe teritoriul lor.