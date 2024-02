UPDATE// Rusia susține că Ucraina a bombardat o brutărie din Lugansk cu sistemul american HIMARS. Bilanțul victimelor a crescut la 28 de morți (FOTO, VIDEO)

UPDATE// 04 februarie, ora 10:10// Bilanțul atacului de sâmbătă asupra unei brutării din oraşul ocupat Lissichansk, în estul Ucrainei, a crescut la 28 de morţi, inclusiv un copil.

„Operaţiunile de căutare continuă la locul brutăriei prăbuşite (…) Aproximativ 65% din structura distrusă a fost demontată (…) Din păcate, 28 de persoane, inclusiv un copil, au murit”, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă pe Telegram.

––––––––––––––––– ȘTIRE INIȚIALĂ –––––––––––––––-

Ministerul rus pentru situații de urgență susține că echipele sale au recuperat 15 trupuri neînsuflețite de sub dărâmături, sâmbătă, după un atac ucrainean asupra unei brutării din Lisiciansk, oraș aflat în regiunea ucraineană ocupată de ruși Lugansk, relatează .

Ministerul rus pentru situații de urgență susține, totodată, că a salvat 10 persoane și le-a predat echipelor medicale.

Reuters a menționat că nu a putut să verifice informațiile de o manieră independentă, având în vedere că este vorba despre o zonă pe care Rusia a declarat-o anexată în 2022. Oficialii ucraineni nu au comentat incidentul.

Then. , region.

At approximately 2:00 p.m., the Armed Forces struck the Adriatic restaurant during the Orks’ lunch. According to preliminary information, up to 40 shelters are under rubble. This complex also had its own bakery, where bread was baked for the…

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)