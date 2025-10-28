B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore

Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore

Ana Maria
28 oct. 2025, 08:58
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Sursa foto: Pixabay / @Jackdrafahl
Cuprins
  1. Uraganul Melissa lovește Jamaica: Ce avertismente au emis meteorologii
  2. Uraganul Melissa lovește Jamaica. Cât de gravă este situația
  3. Ce avertisment au transmis autoritățile populației

Uraganul Melissa lovește Jamaica, iar meteorologii americani avertizează că țara se confruntă cu una dintre cele mai devastatoare furtuni din istorie.

Uraganul Melissa lovește Jamaica: Ce avertismente au emis meteorologii

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, Melissa este o furtună de categoria 5, cea mai intensă posibilă, potrivit BBC.

Furtuna a provocat deja trei decese în Jamaica și alte patru în Haiti și Republica Dominicană. Specialiștii avertizează că ritmul lent al uraganului ar putea genera ploi torențiale prelungite și astfel crește riscul de inundații și alunecări de teren.

Uraganul Melissa lovește Jamaica. Cât de gravă este situația

Ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, a declarat că guvernul se pregătește pentru o furtună „cum nu am mai văzut niciodată”.

Ministrul a mai spus că e posibil să urmeze precipitații de până la 100 de centimetri, iar acestea sunt „cifre pe care nu le-am mai văzut niciodată în Jamaica în ceea ce privește precipitațiile”.

„Solul este deja foarte saturat. Și dacă plouă atât de mult, vom avea inundații, inundații extinse și alunecări de teren în zonele muntoase.”, a mai adăugat Dixon.

Ministrul a amintit că ultimul uragan care a lovit direct Jamaica a fost acum 37 de ani. Ea a îndemnat populația să ia în serios avertismentele. Guvernul a activat 881 de adăposturi gratuite pe întreg teritoriul țării.

Ce avertisment au transmis autoritățile populației

Centrul Național pentru Uragane din SUA a transmis un avertisment clar populației:

„Rămâneți în adăposturi. Până marți se așteaptă inundații catastrofale și numeroase alunecări de teren. Rafalele puternice pot duce la daune extinse la infrastructură, pene prelungite de curent și comunicații și comunități izolate. De-a lungul coastei de sud, se anticipează până marți furtuni care pot pune viața în pericol și aduc valuri devastatoare. Neluarea unor măsuri imediate poate duce la vătămări grave sau pierderi semnificative de vieți omenești.”, a transmis Centrul, conform CNN.

Uraganul Melissa urmează să lovească Cuba marți noaptea și apoi se așteaptă să se îndrepte spre Bahamas, unde vor fi valuri devastatoare și pene de curent de durată.

Tags:
Citește și...
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Externe
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Externe
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
Externe
Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
Externe
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Externe
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
Externe
Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Externe
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Externe
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Externe
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Ultima oră
09:00 - Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
08:59 - Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
08:55 - Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
08:31 - Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
08:31 - Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
08:30 - Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
08:29 - Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
08:05 - Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
07:33 - Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
01:00 - Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor