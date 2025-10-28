Uraganul Melissa lovește Jamaica, iar meteorologii americani avertizează că țara se confruntă cu una dintre cele mai devastatoare furtuni din istorie.

Uraganul Melissa lovește Jamaica: Ce avertismente au emis meteorologii

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, Melissa este o furtună de categoria 5, cea mai intensă posibilă, potrivit .

Furtuna a provocat deja trei decese în și alte patru în Haiti și Republica Dominicană. Specialiștii avertizează că ritmul lent al uraganului ar putea genera ploi torențiale prelungite și astfel crește riscul de inundații și alunecări de teren.

Uraganul Melissa lovește Jamaica. Cât de gravă este situația

Ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, a declarat că guvernul se pregătește pentru o furtună „cum nu am mai văzut niciodată”.

Ministrul a mai spus că e posibil să urmeze precipitații de până la 100 de centimetri, iar acestea sunt „cifre pe care nu le-am mai văzut niciodată în Jamaica în ceea ce privește precipitațiile”.

„Solul este deja foarte saturat. Și dacă plouă atât de mult, vom avea inundații, inundații extinse și alunecări de teren în zonele muntoase.”, a mai adăugat Dixon.

Ministrul a amintit că ultimul uragan care a lovit direct Jamaica a fost acum 37 de ani. Ea a îndemnat populația să ia în serios avertismentele. Guvernul a activat 881 de adăposturi gratuite pe întreg teritoriul țării.

Ce avertisment au transmis autoritățile populației

Centrul Național pentru Uragane din SUA a transmis un avertisment clar populației:

„Rămâneți în adăposturi. Până marți se așteaptă inundații catastrofale și numeroase alunecări de teren. Rafalele puternice pot duce la daune extinse la infrastructură, pene prelungite de curent și comunicații și comunități izolate. De-a lungul coastei de sud, se anticipează până marți furtuni care pot pune viața în pericol și aduc valuri devastatoare. Neluarea unor măsuri imediate poate duce la vătămări grave sau pierderi semnificative de vieți omenești.”, a transmis Centrul, conform

Uraganul Melissa urmează să lovească Cuba marți noaptea și apoi se așteaptă să se îndrepte spre Bahamas, unde vor fi valuri devastatoare și pene de curent de durată.